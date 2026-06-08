прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.08

10 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ирак и Венесуэла. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

Ирак

Турнирное положение: Иракцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Победа над Боливией (2:1) принесла команде заветную путевку.

При этом Ирак финишировал на 2 месте в своей отборочной группе. Плюс команда имеет вполне надежные тылы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Иракцы не уступили мощной Испании (1:1).

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До того команда с натугой расправилась с Андоррой (1:0). Ну и тот самый поединок с Боливией завершился успехом (2:1).

В последних матчах Ирак выглядел симпатично. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду, пропустив в них всего 2 мяча.

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Состояние команды: Состав у иракцев по именам весьма скромный. Да и забивает команда с определенной натугой, причем даже в матчах со скромными соперниками.

В составе команды стоит отметить форварда Аймана Хуссейна. В его активе 9 забитых мячей в отборе на чемпионат мира.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэльцы не отличаются стабильностью результатов. Вот и на чемпионат мира она не квалифицировалась, заняв 8 место в отборочной группе.

Причем Венесуэла на 2 зачётных балл отстала от стыковой 7 позиции. Да и пропустила команда 28 мячей в 18 поединках отбора.

Последние матчи: предыдущий поединок команде не удался. Венесуэльцы проиграли Турции (1:2).

Несколько ранее венесуэльцы в серии пенальти уступили узбекам. А вот поединок с Тринидадом и Тобаго принес успех (4:1).

Стоит отметить, что Венесуэла в трех своих последних поединках забила всего один раз. Да и не побеждает команда уже 4 матча кряду.

Состояние команды: В плане реализации у венесуэльцев в последнем отборе был относительный порядок. Команда забила 18 мячей в 18 матчах.

При этом Венесуэла слишком зависима от формы своего лидера Саломона Рондона. В отборе ветеран настрелял 6 мячей.

Венесуэльцам не хватает пресловутой монолитности. Даже в матчах со скромными соперниками команда испытывает заметные сложности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Венесуэлы дают 2.08, а на Ирак — 3.89; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.53.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.24, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за более скромные 1.75

Прогноз: Венесуэльцы относительно неплохо атакуют, да и фактор Рондона может стать определяющим.

2.08 Победа Венесуэлы Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Ирак — Венесуэла позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа Венесуэлы за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.24 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Ирак — Венесуэла принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.24.

Пять причин, почему ставка зайдет