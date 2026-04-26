В матче 27-го тура РПЛ московское «Динамо» примет на своем поле «Сочи». Южане продолжают бороться за выживание в лиге, а «бело-голубые» попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в прошлом матче против «Рубина». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

30' Заика перехватил мяч у «Динамо» и подобрался к штрафной соперника, но прострел не добрался до адресата. Перспективная атака «Сочи» заглохла.

26' Чавес показал неплохую технику, подобрался к штрафной и довольно опасно пробил. Вратарь южан на месте.

24' «Динамо» решило не придумывать велосипед при исполнении штрафного и пробило по воротам. Голкипер «Сочи» забрал мяч.

23' Игрок «Сочи» Александр Солдатенков получил желтую карточку за контакт с Бителло. «Динамо» исполнит штрафной со средней дистанции.

21' Осипенко зарядил со средней дистанции, голкипер «Сочи» отразил удар. Неплохая комбинация в исполнении «бело-голубых».

18' Тюкавин попытался сделать прострел вдоль ворот «Сочи», но мяч попал в защитника южан. Угловой.

17' Удар со средней дистанции в исполнении «Сочи» был по воробьям. Мяч будет разыгран динамовцами от ворот.

15' После бурного начала игра чуть успокоилась. «Сочи» впервые после пропущенного гола добрался до ворот соперника, будет угловой удар.

11' ГОООООЛ! Константин Тюкавин поразил ворота «Сочи». Южане допустили несколько грубых ошибок в обороне, а Артур Гомес отдал шикарную передачу Тюкавину. Форвард уверенно пробил, без шансов для голкипера «Сочи» — 1:0.

10' «Сочи» подает угловой. Марсело Алвес уже в штрафной, именно на него будут пытаться «грузить».

08' Константин Тюкавин сделал передачу Артуру Гомесу, тот ворвался в штрафную и пробил. Голкипер «Сочи» надежен.

06' Голкипер «Динамо» допустил грубую ошибку, попав под прессинг «Сочи». Момент едва не закончился голом, но вратарь «бело-голубых» выбил мяч. Очередная голевая ситуация у ворот хозяев.

03' Угловой в исполнении «бело-голубых» ничем опасным не закончился. Неплохая задумка не была реализовала, мячом владеет «Сочи».

02' Уже на старте «Сочи» организовал голевой момент! Михаил Игнатов пробил с убойной позиции, но попал в защитника «Динамо». Южане были близки к тому, чтобы открыть счет.

01' Мяч разыгран с центра поля игроками «Сочи», поехали!

До матча

16:55 Всего 5 минут осталось до начала матча. Время присоединяться к нашей онлайн-трансляции и следить за увлекательной встречей, где аутсайдер на бумаге может дать бой московскому «Динамо».

16:10 Главным арбитром встречи между «Динамо» М и «Сочи» будет Никита Новиков. Помощники судьи — Алексей Лунёв, Андрей Болотенков; резервный судья — Владимир Шамара; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Лапочкин.

16:00 Стартовые составы команд:

«Динамо»: Расулов, Касерес, Майсторович, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Глебов, Чавес, Бителло, Гомес, Тюкавин.

«Сочи»: Дёгтев, Заика, Солдатенков, Марсело, Макарчук, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.

«Динамо» М

Есть ощущение, что запал «бело-голубых» после зимней паузы уже прошел. Ролан Гусев развязал руки атакующей линии команды, голы пошли, а затем появились проблемы.

К примеру, московская команда в прошлом туре РПЛ уступила «Рубину» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 19-й минуте. Матчем ранее «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (1:1).

В предстоящем поединке «бело-голубым» не поможет Николас Маричаль, у которого перебор желтых карточек. Остальные лидеры «Динамо» готовы помогать своей команде.

«Сочи»

Казалось, что у южан нет никаких шансов на то, чтобы зацепиться за зону стыковых матчей, а но все очень быстро изменилось. «Сочи» одержал 3 победы подряд, теперь отставание от 14-й позиции в РПЛ составляет 6 пунктов.

На спасение у команды Игоря Осинькина осталось 4 тура, ситуация крайне непростая, но если «Сочи» продолжит побеждать, то шансы точно будут.

Стоит отметить, что южане выступают на чужом поле даже лучше, чем дома. В гостях «Сочи» сумел набрать 10 очков из 39-и возможных, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

Контекст и цифры

«Сочи» тяжело даются очные встречи против московского «Динамо». В прошедших 5-и матчах южане не одержали ни одной победы над «бело-голубыми», трижды проиграли и дважды сыграли вничью.

