прогноз на РПЛ, ставка за 2.08

26 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» и «Сочи». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Динамо — Сочи с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Динамо»

Турнирное положение: «Динамо» после 26-ти туров занимает восьмую строчку в таблице с 35 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре московская команда потерпела девятое поражение в сезоне. «Динамо» проиграло казанскому «Рубину» с минимальным счетом 0:1.

Ранее команда поделила очки в гостевом поединке против «Пари НН», завершив матч со счетом 1:1, и вырвала победу во встрече против «Акрона» со счетом 3:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграет: в лазарете команды Рубенс (з), Роберто Фернандес (з), Бахтиер Зайнутдинов (з) и Дмитрий Александров (п).

Состояние команды: В последних семи матчах «Динамо» одержало всего одну победу, трижды потерпело поражение и три поединка свело вничью. Отметим, что в этих поединках команда пропустила 11 мячей. Темп московского коллектива сбавился после четырех побед кряду после рестарта чемпионата.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» идет на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 18 очками после 26 туров. У южного коллектива пять побед, три матча вничью и 18 поражений. Общая разница мячей — 24:54.

Последние матчи: В последнем матче «Сочи» смог одержать редкую победу в текущем сезоне. Команда с минимальным счетом 2:1 обыграла самарские «Крылья Советов».

Ранее «Сочи» в гостевом поединке смог обыграть «Ростов» со счетом 0:1 и заработал три очка, неожиданно обыграв ЦСКА с минимальным счетом 1:0.

Не сыграет: в лазарете команды Макар Чирков (з).

Состояние команды: Рывок «Сочи» в три победы кряду перевернул прогнозы многих фанатов РПЛ, как кажется. Перед возобновлением чемпионата команда выглядела как явный кандидат на понижения в классе, однако сейчас отставание от безопасной зоны (13-е место) всего шесть очков.

Статистика для ставок

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1

«Сочи» пропустил больше всех в РПЛ (54 мяча)

В трех очных поединках «Сочи» дважды проиграл и сыграл вничью против «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Сочи» с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.40, а победа «Сочи» — в 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 152 и 2.39.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы «Динамо» в матче с форой (-1,5).

Ставка: Фора «Динамо» (-1,5) в матче за 2.08.

Прогноз: Не думаем, что «Сочи» сможет одолеть соперника, однако на победной серии команда может навязать свою игру. Рискнем и сыграем на ничье.

Ставка: Ничья в матче за 5.40.