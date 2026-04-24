Парижане сделают важный шаг на пути к чемпионству

25 апреля в рамках 31-го тура французской Лиги 1 сыграют «Анже» и ПСЖ. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Анже — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Анже»

Турнирное положение: Команда располагается на 13-й позиции в таблице Лиги 1 с 34 очками в активе после 30-и туров. «Анже» опережает зону вылета уже на 9 пунктов.

На своем поле команда выступает лучше, нежели в гостях. «Анже» занимает по этому показателю 12-е место в лиге, набрав 22 очка из 45-и возможных при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом поединке Лиги 1 «Анже» сыграл вничью с «Гавром» (1:1), а до этого команда уступила «Ренну» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 25-й минуте.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Команда не может победить на протяжении 5-и последних матчей в Лиге 1. За этот отрезок «Анже» трижды проиграл и дважды сыграл вничью, пропустив 10 голов при 3-х забитых.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Карлен, Бельхдим и Коуркул (у всех — травмы).

Состояние команды: «Анже» переживает не самый удачный период, команда не может победить на протяжении 5-и матчей подряд. При этом, в клубе могут ощущать себя вполне комфортно с точки зрения турнирного положения, опережая зону вылета.

«Анже» тяжело даются очных встречи против ПСЖ. В последних 5-и очных матчах команда непременно проигрывала парижанам. Получится ли на сей раз победить? Даже на своем поле будет очень тяжело обыграть ПСЖ.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане продолжают вести борьбу с «Лансом» за первую строчку в таблице Лиги 1. После 29-и туров ПСЖ занимает 1-е место с 66-ю баллами в копилке.

«Ланс» отстает от парижской команды на 4 балла, но вся борьба еще впереди. К тому же, ПСЖ отлично выступает на своем поле, набрав 37 очков из 45-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом поединке команда разгромила «Нант» со счетом 3:0. Матчем ранее ПСЖ уступил «Лиону» (1:2), пропустив оба гола уже к 18-й минуте встречи.

В последних 5-и поединках в Лиге 1 парижане дважды проиграли и трижды победили. За этот отрезок подопечные Луиса Энрике смогли забить 12 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграет: Ндиантой из-за травмы.

Состояние команды: Предстоящий матч — отличная возможность для ПСЖ сделать важный шаг на пути к чемпионству в Лиге 1. Парижане могут оторваться от «Ланса», завоевав 3 балла.

В составе ПСЖ отличный сезон проводит российский голкипер Матвей Сафонов, который прочно закрепился в статусе основного голкипера команды. Нет сомнений, что именно он будет защищать ворота ПСЖ в ответственный момент.

Статистика для ставок

«Анже» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

В последних 5-и встречах в Лиге 1 у ПСЖ два поражения

В последних 5-и очных встречах ПСЖ непременно обыгрывал «Анже»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение ПСЖ с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.10, а победа «Анже» — в 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.45.

Прогноз: Для ПСЖ предстоящий матч очень важен в борьбе за чемпионство. Можно предположить, что парижане одержат уверенную победу.

2.20 Победа ПСЖ с форой (-2). Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Анже» — ПСЖ позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа ПСЖ с форой (-2) за 2.20.

Прогноз: У «Анже» не получится пробить Матвея Сафонова.

2.05 Только ПСЖ забьет. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Анже» — ПСЖ принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Только ПСЖ забьет за 2.05.