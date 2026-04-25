Смогут ли парижане сделать ещё один шаг на пути к чемпионству?

Матч выглядит как классическое противостояние команды в кризисе и лидера чемпионата. «Анже» попытается закрыться и навязать силовую борьбу с акцентом на стандарты, однако без забитого первого мяча его шансы резко падают. ПСЖ, в свою очередь, не нуждается в тотальном доминировании — команда способна контролировать темп и дожимать соперника за счёт класса и глубины состава. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

14' Ли Кан Ин навесил со стандарта на ближнюю штангу, откуда последовала скидка к линии вратарской, но отбились хозяева.

14' Штрафной на левом фланге заработали парижане.

10' Гонсалу Рамуш получил «горчичник» за фол против Бамба.

08' Гооооол!!! 0:1. Бералдо навесил в чужую штрафную, где Хакими в борьбе с защитниками пробил по воротам, но попал в Коффи, мяч отскочил к Ли Кан Ин, который обыграл вратаря и закатил мяч в сетку!

06' Экоми грубо сфолил на Хакими, но пожалел его арбитр и не стал наказывать жёлтой карточкой.

04' Под контролем мяч у ПСЖ, но пока без особого продвижения к чужим воротам.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 15 Владение мячом 85 2 Офсайды 0 1 Фолы 1

02' Экоми прорвался по левому флангу, дотащил его до штрафной ПСЖ и сыграл на Амина Сбаи, тот попытался пробить, но его в подкате заблокировал Забарный.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева поля.

До матча

19:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Главный судья: Жереми Стина (Франция); Ассистент: Кристоф Муйссе (Франция); Ассистент: Людовик Рейес (Франция); Резервный: Эдди Розье (Воньре, Франция).

19:35 Матч пройдёт на стадионе «Раймон Копа» (Анже, Франция), вместимостью 19 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа, Жак Экомье, Жордан Лефор, Эмманюэль Бьюмла, Абдулай Бамба, Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен, Пьеррик Капелль, Проспер Питер, Мохамед Амин Сбаи.

ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Вильям Пачо, Лукас Эрнандес, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Фабиан Руис, Сенни Маюлу, Ли Кан Ин, Брэдли Баркола, Гонсалу Рамуш.

Анже

Команда переживает затяжной спад: пять матчей подряд без побед во всех турнирах, на этом отрезке лишь две ничьи и три поражения. В атаке показатели остаются одними из самых слабых — в последних пяти встречах в среднем всего 0,60 гола за игру, что напрямую связано с ограниченным креативом и зависимостью от стандартов и навесов. При этом оборона также нестабильна — 2,00 пропущенных мяча в среднем за тот же период. Даже в матчах, где удаётся сдерживать соперника, команда не развивает успех из-за низкой реализации. Кадровая ситуация усложняет положение: вне игры или под вопросом сразу несколько игроков, включая Аруну Джибирина, Карленса Аркуса и Яссина Белкдима. Это ограничивает вариативность и вынуждает придерживаться базовой схемы без гибкости.

ПСЖ

Парижане подходят к матчу в статусе явного фаворита, демонстрируя стабильность: лишь одно поражение в последних восьми матчах и победа 3:0 над «Нантом» в последнем туре. В атаке команда стабильно эффективна — 2,20 гола в среднем за последние пять игр, при этом оборона допускает всего 0,60 пропущенных. Особенно выделяется игра на выезде: серия побед без пропущенных подчёркивает контроль над матчами. Даже при кадровых вопросах (под сомнением Нуно Мендеш и Витинья) структура игры не страдает. Глубина состава позволяет компенсировать потери, а форма лидеров усиливает вариативность впереди: Хвича Кварацхелия набрал ход (3 гола за 2 матча), Дезире Дуэ регулярно создаёт остроту. В матчах против команд из нижней части таблицы ПСЖ в этом сезоне не теряет очки, играя прагматично и доводя эпизоды до результата.

Личные встречи

История противостояния полностью на стороне ПСЖ: 19 побед подряд в очных матчах и голы в каждом из них. В 10 последних встречах Лиги 1 «Анже» проиграл все матчи, а средняя результативность составляет 3,1 гола за игру (0,5 у хозяев против 2,6 у парижан). Даже на поле «Анже» преимущество гостей сохраняется — четыре последних выезда завершились победами ПСЖ со средней результативностью 2,5 гола за матч.

