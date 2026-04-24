25 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «Крылья Советов» после 26-ти туров занимают 14-ю строчку в таблице с 23 очками в активе.
Последние матчи: В прошлом туре команда потерпела 13-е поражение в чемпионате. «Крылья Советов» уступили «Сочи» в гостевом поединке со счетом 1:2.
Ранее команда дважды подряд сыграли вничью против ЦСКА со счетом 1:1 и «Ахмата» со счетом 2:2, а также проиграла с разгромным счетом ЦСКА в 1/2 финала Пути регионов (2:5).
Не сыграет: в лазарете команды Джеффри Чинеду (н).
Состояние команды: В последних восьми матчах самарский коллектив не знает побед: четыре поединка вничью и четыре поражения. При этом последняя виктория была добыта «Крыльями Советов» 8 марта против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:0. Команда продолжает борьбу за выживание в РПЛ.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 49 очками после 26 туров. У московского коллектива 13 побед, десять матчей вничью и три поражения. Общая разница мячей — 51:33.
Последние матчи: В последнем матче «Локомотив» продлил серию без поражений до трех матчей, сыграв вничью против питерского «Зенита». Поединок завершился со счетом 0:0.
Ранее команда с минимальным счетом обыграла «Оренбург» в гостевом поединке (1:0) и поделила очки с махачкалинским «Динамо», завершив поединок со счетом 1:1.
Не сыграет: в лазарете команды Лукас Фасон (з) и Вадим Раков (н).
Состояние команды: «Локомотив» в последних шести матчах потерпела всего одно поражение, трижды сыграл вничью и дважды обыграл своих соперников. Данная серия помогла команде обойти «Балтику» в турнирной таблице, ворвавшись в тройку лидеров. За четыре тура до конца «Локомотив» имеет мало шансов до топ-2, имея отставание в семь очков.
Статистика для ставок
- В матче первого круга команды сыграли со счетом 2:2.
- «Локомотив» забил восемь мячей в последних пяти матчах
- «Крылья Советов» не выигрывают в восьми матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву» с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.95, а победа «Крыльев Советов» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 1.97.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы гостей в матче. «Локомотив» на хорошем ходу и готов продлить серию без поражений.
Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 1.90.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на тотале больше трех мячей в поединке.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в поединке за 2.30.