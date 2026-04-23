24 апреля сыграют «Наполи» и «Кремонезе». Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Наполи — Кремонезе с коэффициентом для ставки за 1.73.

«Наполи»

Турнирное положение: сейчас «Наполи» располагается на третьей строчке в таблице Серии А с 66 очками.

Последние матчи: в 33‑м туре команда Антонио Конте неожиданно уступила на своём поле «Лацио» со счётом 0:2. В этой игре у «Наполи» ничего не получалось, и поражение стало абсолютно заслуженным: команда ни разу не попала в створ ворот.

Ранее была гостевая ничья с «Пармой» (1:1) и победа на своём поле над «Миланом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Ди Лоренцо (з), Давид Нерес (п), Лукаку (н), Вергара (п).

Состояние команды: сейчас «Наполи» ведёт жёсткую борьбу с «Миланом» за второе место в Серии А, а задачу‑минимум с попаданием в Лигу чемпионов неаполитанцы практически решили.

«Кремонезе»

Турнирное положение: после 33 матчей «Кремонезе» идёт 17‑м в таблице Серии А с 28 очками.

Последние матчи: домашняя встреча с «Торино» (0:0) получилась не самой зрелищной и прошла без забитых мячей. Небольшим преимуществом в этой встрече владел «Кремонезе», но ничего из него извлечь не смог.

До этого было поражение в гостях от «Кальяри» (0:1) и дома от «Болоньи» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Торсбю (п), Варди (н).

Состояние команды: недавно команду возглавил довольно специфический тренер Марко Джампаоло, который является последователем идей Маурицио Сарри. Только, в отличие от него, он провалился в более статусных клубах. В прошлом году он спас от вылета «Лечче», теперь его позвали спасать «Кремонезе».

Статистика для ставок

В первом круге «Наполи» выиграл со счётом 2:0.

В позапрошлом сезоне также обе встречи остались за неаполитанцами (4:1, 3:0).

Также была игра в 2023 году в Кубке Италии: там «Кремонезе» оказался точнее в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 1,32, а на «Кремонезе» — 10,0; ничью букмекеры оценивают в 5,40.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,86, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

Прогноз: после неудачи в прошлом туре Антонио Конте наверняка устроит жёсткую взбучку своим футболистам, и они выйдут максимально заряженными на эту встречу. Поэтому можно рассмотреть вариант с победой хозяев в первом тайме.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант.

