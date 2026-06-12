Сумеет ли «Алдиер» подтянуться к топ-5?

прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.01

13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Озгон». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» мечтает быть в пятерке. Правда, нынче команда пребывает лишь на 7 месте турнирной таблицы.

Вот только «Алдиер» на 6 очков отстает от топ-5. А вот забила команда лишь 13 мячей в 11 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Алдиер» уступил «Токтогулу» (1:2). Причем по ходу встречи команда вела в счете.

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Немного раньше она поделила очки с «Талантом» (1:1). Зато поединок с крепким «Дордоем» завершился успехом (2:1).

В своих пяти последних матчах «Алдиер» добыл две победы. В этих поединках команда отличилась 8 результативными ударами, пропустив в свои ворота 10.

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Состояние команды: Нестабильность результатов давно является неприятной союзницей «Алдиера». Зато белорусский хавбек Владимир Масловский отличился уже 3 голами.

А вот «Озгону» команда противостоит традиционно сложно. В двух очных поединках «Алдиер» по разу проиграл и победил. Да и в нынешней диспозиции команда имеет шанс подтянуться к заветной пятерке.

«Озгон»

Турнирное положение: «Озгон» мечтает о попадании на пьедестал. Ныне же команда находится на 5 месте местной табели о рангах.

Притом, что «Озгон» на 5 очков отстает от медальной зоны. Зато средняя результативность составляет 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела ярко. «Озгон» разделался с «Дордоем» (2:0).

Ну а до того команда вчистую проиграла «Азии» (2:4). Зато мощному «Мурас Юнайтед» она дала знатный бой (0:0).

При этом «Озгон» в 5 своих последних поединках победил два раза. Команда отличилась семью забитыми мячами при семи же пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Озгону» отчетливо не хватает пресловутой стабильности. Да и пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда в шести выездных матчах разжилась двенадцатью очками. Причем в них она сумела отличиться 11 результативными выстрелами.

У «Озгона» есть проблема с наличием забивного форварда. Да и до последней гостевой виктории команда дважды кряду возвращалась с выездов несолоно хлебавши.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.25, а победа «Озгона» — в 3.37.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.69.

Прогноз: Оборона «рыцарей» напоминает проходной двор, да и потенциал «Алдиера» явно выше, чем прозябание в середняках чемпионата.

2.01 Победа «Алдиера» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Алдиер» — «Озгон» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Победа «Алдиера» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

2.02 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Алдиер» — «Озгон» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.

Пять причин, почему ставка зайдет