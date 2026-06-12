13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Озгон». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» мечтает быть в пятерке. Правда, нынче команда пребывает лишь на 7 месте турнирной таблицы.
Вот только «Алдиер» на 6 очков отстает от топ-5. А вот забила команда лишь 13 мячей в 11 сыгранных поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Алдиер» уступил «Токтогулу» (1:2). Причем по ходу встречи команда вела в счете.
Немного раньше она поделила очки с «Талантом» (1:1). Зато поединок с крепким «Дордоем» завершился успехом (2:1).
В своих пяти последних матчах «Алдиер» добыл две победы. В этих поединках команда отличилась 8 результативными ударами, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: Нестабильность результатов давно является неприятной союзницей «Алдиера». Зато белорусский хавбек Владимир Масловский отличился уже 3 голами.
А вот «Озгону» команда противостоит традиционно сложно. В двух очных поединках «Алдиер» по разу проиграл и победил. Да и в нынешней диспозиции команда имеет шанс подтянуться к заветной пятерке.
«Озгон»
Турнирное положение: «Озгон» мечтает о попадании на пьедестал. Ныне же команда находится на 5 месте местной табели о рангах.
Притом, что «Озгон» на 5 очков отстает от медальной зоны. Зато средняя результативность составляет 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела ярко. «Озгон» разделался с «Дордоем» (2:0).
Ну а до того команда вчистую проиграла «Азии» (2:4). Зато мощному «Мурас Юнайтед» она дала знатный бой (0:0).
При этом «Озгон» в 5 своих последних поединках победил два раза. Команда отличилась семью забитыми мячами при семи же пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Озгону» отчетливо не хватает пресловутой стабильности. Да и пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда в шести выездных матчах разжилась двенадцатью очками. Причем в них она сумела отличиться 11 результативными выстрелами.
У «Озгона» есть проблема с наличием забивного форварда. Да и до последней гостевой виктории команда дважды кряду возвращалась с выездов несолоно хлебавши.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алдиер» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.25, а победа «Озгона» — в 3.37.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.69.
Прогноз: Оборона «рыцарей» напоминает проходной двор, да и потенциал «Алдиера» явно выше, чем прозябание в середняках чемпионата.
Ставка: Победа «Алдиера» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алдиер» жаждет побороться за попадание в пятерку
- «Озгон» в гостях в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Алдиер» в родных стенах забивает в среднем чаще одного мяча за матч
- «Озгону» отчетливо недостает пресловутой монолитности
- Явно постарается увеличить свой голевой багаж полузащитник «Алдиера» Владимир Масловский