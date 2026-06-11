Церемония открытия Чемпионата мира по футболу-2026 состоится в Мехико 11 июня и начнется в 20:40 мск. Следить за ходом красочного и зрелищного спортивного события можно вместе с нашим онлайном.

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21:00 Вот и завершилась первая часть церемонии открытия. Вторая и третья часть пройдут перед матчами сборных Канады и США.

21:00 «Ацтека» тем временем закипела после пиротехнического шоу, завершившего выступление Шакиры.

«Ацтека» кипит ТВ

20:59 «Дай Дай» — это официальный гимн этого ЧМ и в ближайший месяц будет звучать из каждого утюга.

We are ready ТВ

20:58 Грустная шутка про то, что в Шакира в последние 20 лет приняла участие в большем количестве ЧМ, чем сборная Италии.

Шакира и Берна Бой ТВ

20:57 Рэпчик завершился небольшой самбой, после чего на поле появилась настоящая звезда мирового масштаба — Шакира. В паре с ней Burna Boy

J Balvin ТВ

20:56 Это рэпчик, чувак. J Balvin зажигает трибуны.

Хореография ТВ

20:54 Музыкальные гости сменяют друг друга, не забывая провозгласить Viva Mexico! Вокруг Кубка красочная хореография.

Дэни Оушен ТВ

20:52 А теперь пришло время латиноамериканского rnb — Дэни Оушен спел про «матчище» и «Голище».

Группа Мана ТВ

20:50 Первыми открыли музыканты из гррупы «Мана», которым подпевали 80 тысяч человек на «Ацтеке».

Кубок мира ТВ

20:49 Появляется надувной золотой кубок мира над полем, вокруг которого и будут выступать все музыкальные гости.

Церемония ТВ

20:47 Церемония отсылает к ацтекским предкам нынешних мексиканцам. Не будем забывать, что у древних индейцев была играл с мячом, очень напоминающая современный футбол.

Церемония начинается ТВ

20:45 Трибуны «Ацтеки» постепенно заполняются, болельщиков развлекает музычка. Тем временем мы смотрим подготовленный Министерством спорта Мексики ролик, в котором болельщики со всех концов страны приветствую туристов.

До церемонии

20:40 Наставник сборной Мексики успел запилить селфи с болельщиками перед матчем.

Хавьер Агирре globallookpress.com

20:38 Болельщики сборной Мексики ожидаемо яркие и живописные. Церемония открытия, ожидаемо, также пройдет в латиноамериканском стиле.

Живописные болельщики сборной Мексики globallookpress.com

20:35 Народ в Мехико собирается на «Ацтеку». По свидетельствам очевидцев, очереди начинаются задолго до стадиона, так как ближайшую линию метро к арене закрыли. Разумеется, 99% — мексиканцы и сочувствиующие. Фанатов ЮАР не так много — буквально несколько компаний.

19:55 Церемония, организованная студией Balich Wonder Studio, продлится более 16 минут и будет посвящена искусству «папель пикадо» (традиционная техника вырезания из бумаги), демонстрируя мексиканское ремесло и культурную самобытность. Главным музыкальным событием будет выступление Шакиры. Певица исполнит официальную песню «Dai Dai» вместе с артистом Burna Boy. В списке участников также значатся такие известные имена, как J Balvin, Tyla и группа Mana.

19:50 Мероприятие начнется в 20:40 по московскому времени, прямо перед стартовым матчем турнира (начало игры в 22:00 мск). Отметим, что в Мехико обстановка довольно напряженная — власти объявили день открытия государственным праздником и развернули крупные силы безопасности для подавления протестов профсоюза учителей (CNTE).

19:47 Но будем откровенны, по-настоящему первым и главным будет именно мероприятие перед встречей команд Мексики и ЮАР, которая пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. «Ацтека» — это уже легендарная достопримечательность мирового футбола, крупнейший стадион в Латинской Америке, вместимостью почти 87 500 мест.

19:45 Чемпионат мира по футболу 2026 года, как и каждый из его предшественников, старается расширять горизонты привычного и удивлять чем-то новым. Учитывая расширенный формат турнира, включающего 48 команд и 104 матча, ФИФА решила нарушить традицию и провести три отдельные церемонии открытия в трех странах-соорганизаторах: Мексике, Канаде и США. Пройдут они перед каждым из первых матчей стран-хозяек турнира.