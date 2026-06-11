11 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Мексика и ЮАР. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Мексика: полгода безе поражений
Турнирное положение: Мексиканцы являются одними из хозяев турнира. Так что в последнее время проводили лишь товарищеские поединки.
При этом Мексика победила в 3 своих последних матчах. В них она пропустила всего лишь один мяч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела максимально ярко. Мексиканцы учинили разгром Сербии (5:1).
А вот поединок с Австралией завершился минимальной викторией. Плюс поединок с Ганой принес уверенный успех (2:0).
Вообще, Мексика не проигрывает уже полгода. При этом амбициозная команда явно намерена побороться за победу в своем квартете.
Состояние команды: Состав команды по именам выглядит весьма симпатично. При неплохой атакующей линии оборона Мексики также выглядит весьма выгодно.
Между тем, Мексика традиционно сложно противостоит сборной ЮАР. В трех очных поединках команда по разу победила и уступила. Плюс опытнейший Рауль Хименес достаточно результативен.
ЮАР: проблемы в атаке
Турнирное положение: Южноафриканцы отбор на Мундиаль провели удачно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы, на одно очко опередив Нигерию.
Причем ЮАР набрала всего 18 очков в 10 матчах. Да и пропустила команда 9 мячей при пяти победах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. Южноафриканцы не смогли обыграть Ямайку (1:1).
Да и спарринг со скромным Никарагуа принес лишь сухой паритет. А вот панамцам команда сенсационно уступила (1:2).
В 5 своих последних поединках ЮАР добыла всего 3 ничьи. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Южноафриканцы в текущем календарном году еще не побеждали. Да и забивает команда в последнее время с заметной натугой. Быть может, все голы она оставляет на финальную часть чемпионата мира?!
В отборочном цикле южноафриканцы выглядели не столь убедительно. А вот забивала команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Последнее очное свидание с Мексикой шестнадцатилетней давности завершилось паритетом (1:1). Вот и в нынешней диспозиции южноафриканцы не намерены лишь обороняться.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Мексика в этом поединке выглядит значительно предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценивается в 4.33, тогда как победа соперника — в 8.00.
Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за 2.10, а на тотал меньше 2.5 можно будет ориентироваться за 1.73.
Прогноз: Мексика явно поднатореет в плане реализации, да и честолюбивые южноафриканцы не будут лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют три и более мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Мексиканцы победили 3 раза кряду
- В двух из трех очных поединков этих соперников было забито больше двух мячей на двоих
- Южноафриканцы в среднем пропускают фактически гол за матч
- Мексика в своем последнем спарринге настреляла 5 мячей
- Мексиканцы являются опытными бойцами, к тому же потенциально способны поднатореть в плане реализации