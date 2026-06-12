13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Алга». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» сражается за чемпионский титул. Вот и сейчас команда лидирует в чемпионате с 26 очками в активе.

При этом «Мурас Юнайтед» имеет столько же очков, сколько и «Азия». Правда, у команды еще имеется матч в запасе.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мурас Юнайтед» учинил грандиозное побитие «Нефтчи» Кочкор-Ата (6:2).

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А вот поединок с «Озгоном» завершился подписанием мировой (0:0). Зато «Илбирс» был обыгран абсолютно буднично (2:0).

Вообще, «Мурас Юнайтед» не проигрывает уже 4 матча кряду. При этом в них она пропустила в свои ворота всего лишь 2 мяча.

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Состояние команды: Лидер в нынешнем чемпионате пока не потерпел ни одного поражения. Да и средняя результативность составляет два мяча за матч.

Вдобавок ко всему, «Мурас Юнайтед» имеет весьма надежные тылы. В 10 поединках киргизского чемпионата команда пропустила 7 мячей. Да и «Алге» она еще ни разу не проигрывала.

«Алга»

Турнирное положение: Эта команда имеет чемпионские амбиции. «Алга» на данный момент находится на 3 месте, лишь на один зачетный балл отставая от дуэта лидеров.

Причем «Алга» в 11 матчах чемпионата не потерпела ни одного поражения. Да и пропустила команда 10 мячей при 23 забитых в ворота соперников.

Последние матчи: две победы кряду явно прибавили позитива. Вот только до того команда дважды кряду потеряла драгоценные очки.

Команда уверенно расправилась с ершистым «Бишкек Сити» (3:1). До того она сняла скальп еще и с «Азиягола» (2:1).

В 5 своих последних поединках «Алга» сумела выиграть 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Алга» в текущем календарном году еще не проигрывала. Да и желание запрыгнуть на вершину таблицы у команды максимальное.

Вообще, команда достаточно продуктивно выступает в гостевых матчах. Четыре поединка на полях соперников принесли в копилку 8 очков.

Последнее очное свидание с «Мурас Юнайтед» полугодовой давности завершилось коллизией (0:1). Да и вообще, ворота этого оппонента «Алга» не может поразить уже полтора года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мурас Юнайтед» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценивается в 3.65, тогда как победа соперника — в 7.60.

Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за 2.03, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.76.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» явно поднатореет в плане реализации, да и мотивация закрепиться на вершине у команды огромная.

2.36 Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Мурас Юнайтед» — «Алга» принесёт прибыль 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют обе команды.

2.13 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Мурас Юнайтед» — «Алга» принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Обе забьют за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет