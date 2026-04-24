На первых минутах в полуфинале Кубка Германии был нервный провинциальный бой, где футболу почти не было места. Потом случился гол «Фрайбурга» после подаренного углового, долгий штурм «Штутгарта», а в конце — удар пяткой Тиагу Томаша на 119-й минуте, после которого кубковая история вдруг стала красивой. «Штутгарт» выиграл после дополнительного времени и второй год подряд вышел в финал Кубка Германии, где его уже ждёт «Бавария». И это звучит почти жестоко — после такого полуфинала наградой становится встреча с командой, которая сейчас выглядит почти неуязвимой.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 2:1 Фрайбург Фрайбург 0:1 Максимилиан Эггештайн 28' 1:1 Дениз Ундав 70' 2:1 Тьягу Томаш 120' Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс ( Лука Жакес 98' ), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Джейми Левелинг, Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Крис Фюрих ( Бадредин Буанани 118' ), Николас Нартей ( Билаль эль-Ханнус 63' ), Дениз Ундав ( Йоша Вагноман 119' ), Эрмедин Демирович ( Тьягу Томаш 91' ) Фрайбург: Флориан Мюллер, Ян-Никлас Бесте ( Лукас Кюблер 102' ), Жорди Макенго ( Кристиан Гюнтер 102' ), Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Филипп Треу ( Бруно Огбус 113' ), Винченцо Грифо ( Дерри Шерхант 71' ), Юито Судзуки, Иоганн Манзамби, Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович ( Лукас Хёлер 84' ) Жёлтые карточки: Николас Нартей 15', Джейми Левелинг 17', Рамон Хендрикс 95', Тьягу Томаш 120+1' — Жорди Макенго 13', Иоганн Манзамби 17', Винченцо Грифо 56', Игор Матанович 74', Лукас Хёлер 94'

Статистика матча 9 Удары в створ 4 14 Удары мимо 4 66 Владение мячом 34 9 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 21 Фолы 17

Матч начался с задержки из-за дыма от пиротехники, и это отлично подходило уникальной атмосфере Кубка Германии. Стадион был раскалён, но сама игра сначала была вязкой.

Команды много сталкивались, спорили и цеплялись за каждый мяч, арбитру пришлось быстро доставать карточки, а футбола в чистом виде было маловато. «Фрайбург» в таких условиях чувствовал себя нормально, ему не нужно было владеть мячом и создавать красоту. Команда Юлиана Шустера просто ждала эпизода, в котором сможет ужалить — и дождалась.

Причём наказали «Штутгарт» за его же ошибку: Ангело Штиллер пытался вернуть мяч назад с центра поля, но Александр Нюбель был слишком далеко от ворот. Получился ненужный угловой, которым «Фрайбург» с удовольствием воспользовался. Подача Грифо, скидка Гинтера, добивание Максимилиана Эггештайна — 0:1. Гол выглядел простым, но в нём была вся суть «Фрайбурга». «Штутгарт» до этого почти ничего не создал, а теперь оказался в положении команды, которой нужно вскрывать уверенную и очень неприятную оборону.

После пропущенного мяча хозяева вроде бы владели пространством, но в атаке им было очень тяжело. «Фрайбург» хорошо держал линию, Гинтер руководил обороной, а атаки «Штутгарта» заканчивались не ударом, а попыткой найти ещё один пас. Только ближе к перерыву появилось ощущение, что давление может перерасти во что-то реальное. Демирович пробил выше из хорошей позиции, Левелинг бил рядом с дальним углом, Ундав получил шанс перед самым свистком, но его накрыли. Это были первые признаки того, что «Штутгарт» наконец-то начал находить слабые места.

Но к перерыву счёт оставался 0:1, и это был очень удобный для «Фрайбурга» сценарий. Он уже играл в удобный футбол и мог спокойно заставлять соперника нервничать. В кубковом полуфинале это всегда весит больше, чем качество игры.

«Штутгарт» включился после перерыва

Вторая половина началась совсем иначе, «Штутгарт» будто бы наконец-то осознал важность момента. Левелинг стал активнее развивать атаки по флангу, мяч быстрее доходил до штрафной, а «Фрайбург» всё чаще не выходил из обороны, а просто отбивался. Первый большой шанс был у Криса Фюриха, он получил мяч почти в идеальной позиции, но пробил слишком поспешно. Потом Штиллер даже забил, но радость оборвалась — Демирович до этого оказался в офсайде.

Начался отрезок матча, в котором «Штутгарт» уже был сильнее и подбирался к голу, но постоянно спотыкался о последний шаг. «Фрайбург» обязан был перетерпеть несколько волн давления и вернуться к контратакам, но гости всё-таки сломались.

В районе 70-й минуты сценарий матча максимально жестоко обошёлся с «Фрайбургом». Юито Судзуки получил отличный шанс забить второй мяч и гарантировать своей команде финал, но удар заблокировали. Через считаные секунды «Штутгарт» уже бежал в ответную атаку. Билал Эль-Ханнус, который, кстати, вышел со скамейки, протащил мяч вперёд и нашёл Ундава, а тот спокойно сравнял счёт.

Вот это был момент, после которого хозяева полностью подчинили себе игру. «Фрайбург» мог вести в два мяча, но вместо этого потерял даже минимальное психологическое преимущество. Стадион взорвался, «Штутгарт» почувствовал кровь, а команда Шустера впервые за вечер стала выглядеть уставшей. После гола «Штутгарт» чётко понимал, что соперника надо дожимать, а Ундав был в центре почти каждой атаки. Он не только забил, но и постоянно оказывался в нужных зонах, цеплялся за мячи и искал момент для второго мяча. И всё же именно с ним связан главный вопрос основного времени: почему матч вообще дошёл до овертайма?

Ундава несколько раз выводили на позиции, из которых форвард его уровня почти обязан решать. Где-то не хватало силы, где-то точности, где-то мешал Мюллер. На 82-й минуте после его прострела мяч от Линхарта едва не залетел в ворота, но вратарь «Фрайбурга» дотянулся и перевёл в штангу. В концовке Ундав снова получил шанс после передачи Эль-Ханнуса, но пробил слишком удобно для кипера. Дениз Ундав не провёл плохой матч, он сделал многое для камбэка, но в какой-то момент показалось, что его расточительность будет стоить «Штутгарту» финала.

Драма «Фрайбурга» в дополнительное время

Овертайм начался для гостей очень болезненно. Лукас Хёлер отправил мяч в ворота, но арбитр зафиксировал фол в борьбе с Джеффом Шабо — гол не засчитали. Юлиан Шустер после матча говорил, что не понимает причин судейского решения. Эмоции «Фрайбурга» достаточно просто понять: при такой плотности игры отменённый мяч на старте овертайма ощущается, как резко захлопнутая перед самым носом дверь. Но важно, что после этого эпизода «Фрайбург» не выглядел командой, которая хочет выиграть без серии пенальти. Всё чаще мяч уходил от ворот Мюллера только на короткое время, а атаки превращались не в попытку забить, а в передышку.

К 119-й минуте матча пенальти буквально напрашивались. Игроки устали и совершенно перестали рисковать — казалось, что оба тренера внутренне готовятся к серии, а болельщики уже готовились оставить последние нервы на трибунах. Но именно в этот момент сыграли замены «Штутгарта», обе из которых случились уже после основного времени. Бадредин Буанани появился буквально за две минуты до конца овертайма, Тиагу Томаш тоже не был главным героем вечера, но именно они создали момент, который останется в истории. Передача с фланга от Буанани — и удар Томаша пяткой в касание. Секундный блеск техники на фоне двух часов кубковой борьбы.

«Фрайбург» ждёт ещё один полуфинал, «Штутгарт» едет в Берлин

Это поражение гостям будет тяжело переварить, особенно из-за тайминга и обидных моментов, которые могли бы вывести команду в финал. Но при всей боли команда Шустера провела очень взрослый матч и была в двух минутах от лотереи. Теперь у команды остаётся другой полуфинал, в Лиге Европы против «Браги». С психологической точки зрения после такого важно не уйти в сожаления, а использовать злость.

Победа «Штутгарта» — заслуженная, по сумме моментов и уверенности в себе он был ближе к финалу. Тем не менее, команда слишком долго не могла использовать своё преимущество, и это едва не обернулось серией пенальти. Против «Баварии» не получится сорок минут искать себя, потом двадцать минут упускать моменты, а потом ждать чуда.

Но матчи на вылет ведь не требуют идеальности, в них важнее всего пройти дальше. Год назад «Штутгарт» уже взял Кубок, теперь он снова в финале. Да, впереди «Бавария» и фаворит очевиден, но финал нельзя воспринимать так сухо — у команды Хёнесса обязательно будет шанс на сенсацию.