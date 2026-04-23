Продолжит ли «Ланс» погоню за «ПСЖ»?

прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 2.18

24 апреля в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ланс». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Брест — Ланс с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Брест»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже ни за что не борется в текущем сезоне и просто его доигрывает.

Сейчас у коллектива из Бреста 37 зачетных баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.

«Пираты» имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 38:44.

Последние матчи: в прошлом туре брестский коллектив смог на выезде сыграть вничью с «Нантом» (1:1).

До этого же «Брест» проиграл три матча подряд — «Ренну» (3:4), «Осеру» (0:3) и «Монако» (0:2).

Не сыграют: травмированы Мама Бальде, Камори Думбия и Брэдли Локо.

Состояние команды: подопечные Эрика Руа уже намного отстали от зоны еврокубков и намного опережают опасную зону, поэтому они просто доигрывают сезон и могут начинать подготовку к следующему.

А какое итоговое место займет «Брест» — 10-е или 14-е — особой роли не играет.

«Ланс»

Турнирное положение: коллектив из Ланса продолжает бороться даже за чемпионский титул в текущем сезоне.

«Кроваво-золотые» имеют на своем счету 62 зачетных балла и располагаются на втором месте в турнирной таблице.

Команда из одноименного города смогла 57 раз поразить ворота соперников и 29 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в последней игре лансовская команда разгромила «Тулузу» (4:1) и пробилась в финал французского Кубка.

До этого же «Ланс» в рамках Лиги 1 смог обыграть «Тулузу» (3:2), но проиграл «Лиллю» (0:3).

Не сыграют: в лазарете Килиан Антонио, Жонатан Гради и Режис Гюртнер.

Состояние команды: подопечные Пьера Сажа проводят по истине прекрасный сезон. Сейчас «Ланс» претендует как на чемпионский титул в Лиге, так и на победу в Кубке Франции.

Если «Ланс» выиграет французский Кубок и станет вторым в Лиге 1, получив место в зоне Лиги чемпионов, то этот сезон будет крайне удачным.

Статистика для ставок

«Ланс» выиграл 4 из 5 последних матча

«Брест» не может победить на протяжении 4 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Ланс» победил «Брест» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.10, а победа «Бреста» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.20.

Прогноз: «Лансу» победа нужнее и он должен ее добыть.

Ставка: победа «Ланса» с форой-1 за 2.12.

Прогноз: команда из Ланса играет результативно, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.05.