В предстоящем экспрессе разберём три товарищеских матча. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.47.

Нидерланды — Узбекистан

Футбол. Товарищеский матч

Нидерланды подходят к встрече в статусе явного фаворита. Команда Рональда Кумана уверенно преодолела квалификацию к чемпионату мира, одержав шесть побед в восьми матчах и дважды сыграв вничью. Однако уровень соперников по отбору не позволил в полной мере оценить потенциал оранжевых. Дополнительные вопросы возникли после серии контрольных матчей: весной нидерландцы обыграли Норвегию (2:1), сыграли вничью с Эквадором (1:1), а уже в июне неожиданно уступили Алжиру со счётом 0:1.

Несмотря на неудачу в последнем спарринге, качество игры Нидерландов было далеко не провальным. Команда создала достаточное количество моментов, но подвела реализация. Перед стартом мирового первенства тренерский штаб наверняка выпустит максимально боевой состав, чтобы окончательно определить оптимальные сочетания и устранить выявленные недостатки.

Сборная Узбекистана уже успела провести один матч на североамериканской земле, уступив Канаде со счётом 0:2. Азиатская команда выглядела организованно, но разница в уровне исполнителей оказалась заметной. При этом узбекистанцы имели несколько возможностей отличиться, однако воспользоваться ими не смогли. Впереди у команды серьёзные испытания на чемпионате мира, поэтому встреча с Нидерландами станет полезной проверкой перед официальными матчами.

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Узбекистан способен оказать достойное сопротивление благодаря дисциплине и компактной игре в обороне, но по подбору игроков и атакующему потенциалу заметно уступает сопернику. После поражения от Алжира нидерландцы наверняка будут настроены доказать свою силу и завершить подготовку к мундиалю на позитивной ноте.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.71.

Франция— Северная Ирландия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Франции подходит к чемпионату мира в статусе одного из главных претендентов на титул, однако последние контрольные матчи показали, что идеальной готовности пока нет. Несколько дней назад трёхцветные неожиданно уступили Кот-д’Ивуару (1:2), прервав длительную серию без поражений, в рамках которой команда демонстрировала уверенную игру и регулярно добивалась побед. Ранее французы обыгрывали Бразилию (2:1), Колумбию (3:1), Азербайджан (3:1) и Украину (4:0), стабильно создавая большое количество моментов и забивая минимум два мяча.

При этом поражение не выглядит критичным, но оно вновь подсветило определённые сложности в обороне: Франция уже несколько матчей подряд не сохраняет свои ворота «сухими». Атакующая линия при этом остаётся сильнейшей стороной команды, но кадровая ситуация также добавляет вопросов — Килиан Мбаппе получил повреждение на тренировке и не сможет помочь сборной в ближайшей игре.

Сборная Северной Ирландии, в свою очередь, готовится к матчу без участия в чемпионате мира. Команда не сумела пройти квалификацию, уступив Италии в стыковых играх, однако в последних встречах смотрится достаточно организованно. Были ничья с Уэльсом (1:1) и победа над Гвинеей (1:0), что стало позитивным сигналом на фоне обновления состава и продления контракта главного тренера Майкла О’Нила.

Тем не менее, против соперников топ-уровня североирландцы испытывают серьёзные трудности: в матчах с командами из первой десятки рейтинга ФИФА они регулярно проигрывают, пропуская много мячей. Также история очных встреч полностью на стороне Франции, которая ни разу не уступала этому сопернику.

Cтавка: ТБ 2.5 гола за 1.43.

Мавритания — Нигер

Футбол. Товарищеский матч

Мавритания не сумела пройти африканский отбор на чемпионат мира. В своей группе команда провела 10 матчей, в которых одержала лишь одну победу, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. В итоге сборная набрала 7 очков и заняла пятое место. В концовке квалификации Мавритания уступила Сенегалу со счётом 0:4, а затем провела серию товарищеских встреч.

Сборная Нигера также не смогла пробиться на мундиаль. Команда заняла второе место в своей отборочной группе, одержав пять побед в восьми матчах, но из-за недостаточного количества очков не попала в следующий этап. В последних товарищеских играх Нигер показал неоднозначные результаты: ничья с Бенином (1:1) и минимальное поражение от Того (0:1). При этом команда старается действовать организованно и периодически навязывает борьбу более сильным соперникам.

Обе сборные подходят к очной встрече примерно в равном состоянии. Мавритания не отличается стабильностью в обороне, но способна цепляться за результат в матчах против сопоставимых соперников. Нигер также играет достаточно прагматично и редко позволяет соперникам много создавать у своих ворот.

С учётом текущей формы команд и их уровня можно ожидать упорный и закрытый матч без явного фаворита. Наиболее логичный исход — ничья, вероятнее всего с невысокой результативностью.

Ставка: Мавритания не проиграет за 1.42.

3.47 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.47.