прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.04

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Беларусь и Буркина-Фасо. Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

Беларусь

Турнирное положение: «Сябры» снова остались без Мундиаля. Белорусы финишировали последними в своей группе.

К слову, Беларусь в последнем отборе в среднем пропускала 3 гола за матч. А вот забила команда всего лишь 4 мяча в 6 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке подопечные Виктора Гончаренко разгромили Сирию (4:1). Причем соперник забил гол престижа лишь в самой концовке встречи.

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Несколько ранее команда Гончаренко переиграла крепких армян (2:1). Да и поединок с Кипром завершился викторией (1:0).

Что сказать, если Беларусь в кои-то веки добыла 3 победы кряду?! При Гончаренко действия игроков стали более осмысленными и креативными.

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Состояние команды: «Сябры» в последнее время смотрятся весьма выгодно. Беспроигрышная серия составляет 5 матчей.

Белорусы серьёзно прибавили в плане реализации. Наверняка постарается максимально проявить себя форвард Владислав Морозов.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: Последний отборочный турнир буркинийцы провели неудачно. Команда заняла итоговое 2 место в своей группе.

Более того, Буркина-Фасо на 5 очков отстала от Египта. Да и забила команда 23 мяча в 10 поединках отбора.

Последние матчи: предыдущий контрольный поединок буркинийцы провалили, уступив россиянам (0:3). Да и вообще, поединки с европейскими сборными даются команде сложно.

Ну а до того команда не сумела обыграть Гвинею-Бисау (1:1). Хотя чуть раньше она буквально смела с газона этого соперника (5:0).

Сборная Буркина-Фасо не побеждает 2 матча кряду. Зато в отборе на чемпионат мира команда в среднем пропускала реже гола за матч.

Состояние команды: В последнее время буркинийцам сложно даются голы. Да и оптимальный состав собрать все никак не удается.

Невыход на Мундиаль сильно подорвал моральный дух команды. Да и в нынешнем календарном году она победила всего один раз в 4 матчах.

Буркинийцы имеют достаточно скромный по именам подбор игроков. Звезд первой величины в составе нет, да и последнее поражение получилось уж чересчур досадным.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Беларусь видится фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценивается в 3.62, а победа оппонента — в 3.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.26 и 1.73.

Прогноз: Под руководством Гончаренко «сябры» сильно прибавили в плане организации игры и результатов, тогда как оппонент нынче испытывает кризис жанра.

2.04 Победа Беларуси Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Беларусь — Буркина-Фасо принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа Беларуси за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники сумеют хотя бы по разу огорчить друг друга.

2.13 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Беларусь — Буркина-Фасо принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Обе забьют за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет