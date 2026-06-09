Белорусская сборная примет на своем поле в Минске сборную Буркина-Фасо, которая 5-го июня не лучшим образом сыграла против России, уступив со счетом 0:3. Хозяева поля, в свою очередь, попытаются продлить свою победную серию до 4-х матчей.

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18:31 Беларусь: Национальная команда также не поедет в США на предстоящий мундиаль. Беларусь полностью провалила квалификацию ЧМ-2026, заняв последнее место в своей группе и набрав только 2 балла за 6 встреч.

18:27 В последних товарищеских встречах Беларусь выступает уверенно, победив три раза подряд. Национальная команда одолела Сирию (4:1), Армению (2:1) и Кипр (1:0).

18:25 Буркина-Фасо: Эта сборная не сыграет на предстоящем чемпионате мира, но в квалификации национальная команда боролась до конца. Буркина-Фасо не хватило всего одного балла для того, чтобы выйти в стыковые матчи.

18:21 Напомним, что в прошлом поединке Буркина-Фасо встречалась со сборной России, уступив со счетом 0:3. В той встрече футболист сборной Мохамед Уэдраого получил красную карточку на 43-й минуте.

18:16 Личная встреча: Единственный очный поединок между сборными Беларуси и Буркина-Фасо состоялся в 2017-м году в рамках полуфинала Кубка Короля Таиланда. Да, и такой есть. В том матче белорусская национальная команда одержала победу в серии пенальти (0:0, 3:0 по пен.).

18:10 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.04.