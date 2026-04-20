Ещё год назад «Ланс» финишировал восьмым. Сейчас — второй в Лиге 1, в одном очке от ПСЖ, и главный матч сезона — 13 мая, дома против Парижа. У ПСЖ есть игра в запасе. Но у «Ланса» есть команда, которая играет лучше, чем клуб с бюджетом в десять раз больше. Как такое вообще получилось?

Ситуация прямо сейчас

ПСЖ — первый, 63 очка. «Ланс» — второй, 59 очков. Но у ПСЖ провели на матч меньше: очный матч «Ланс — ПСЖ» был назначен на 11 апреля, но французская лига перенесла его на 13 мая — чтобы Луис Энрике мог спокойно готовиться к четвертьфиналу ЛЧ против «Ливерпуля».

В минувшее воскресенье ПСЖ проиграл «Лиону» дома 1:2 — пятое поражение чемпионов в сезоне. Эндрик, бразильский форвард, которого Фонсека совсем недавно сажал на скамейку за «посредственные матчи», вышел на замену, забил и отдал голевую. Разрыв ПСЖ над «Лансом» снова сократился до минимума.

Так что в таблице — эффект видимости чего-то странного. ПСЖ — чемпион последних четырёх сезонов подряд, восьми из последних десяти. Владельцы из Катара, бюджет — несопоставимый. И всё равно — в апреле они слышат за спиной дыхание команды из города с населением 30 тысяч человек, которая в прошлом сезоне финишировала восьмой.

Кто такой «Ланс»

Городок Ланс — это север Франции, угольный бассейн Па-де-Кале. Когда-то шахты, сейчас — депрессивный регион. Футбольный клуб «Ланс», основан в 1906 году, цвета — красный и жёлтый, прозвище «Les Sang et Or» (Кровь и Золото). Чемпионство Франции — одно, в 1998-м.

История за последние 20 лет — американские горки. В 2008-м — вылет во вторую лигу. В 2011-м — снова вылет. В 2020-м — возвращение в элиту. В 2022/23-м — второе место, очко от ПСЖ, выход в Лигу чемпионов. Потом — два тяжёлых сезона: 7-е место, 8-е место. Тренерская чехарда: Франк Эз (тот самый, который построил команду 2023-го) ушёл, на его место пришёл бельгиец Уилл Стилл, потом тоже ушёл.

Летом 2025 года клуб возглавил Пьер Саж — 46-летний французский тренер, известный в основном по работе с «Лионом», где он спас команду от вылета в 2023/24. Мало кто думал, что с этим тренером «Ланс» будет бороться за чемпионство. Большинство прогнозов на сезон отправляло клуб в нижнюю половину таблицы, по прогнозам у «Ланса» было 30% шансов просто попасть в еврокубки.

Как они тут оказались

Сезон начинался неуверенно — несколько побед, несколько ничьих, ощущение «как обычно». Потом что-то изменилось. К зимнему перерыву «Ланс» был среди лидеров. В январе они возглавили таблицу — впервые за 25 лет.

Цифры, которые объясняют происходящее (данные на март 2026 года, с сайта Ligue 1):

В среднем 2,35 очка за матч. Это лучший показатель в истории клуба в XXI веке. Даже лучше, чем в 2022/23-м, когда они чуть не выиграли чемпионство (тогда было 2,32).

1,82 гола за матч — тоже исторический максимум для «Ланса» в современную эпоху.

В обороне — только третий результат за тот же период. То есть они скорее забивают, чем не пропускают. Это интересно, потому что обычно провинциальные клубы, бросающие вызов гегемону, строятся от обороны.

Разница в одно очко между лидером и вторым местом на этом этапе сезона — редкость Лиги 1. В XXI веке это только четвёртый случай. Средняя разница — шесть очков.

Секрет — в людях...

Если разбирать, почему «Ланс» так заиграл, стоит начать с трёх имён.

Флорьян Товен, 33 года. Чемпион мира 2018 года в составе Франции, хотя на ЧМ в России был скорее запасным. Потом — долгий спад, Мексика, травмы, возвращение в «Удинезе». Летом 2025-го «Ланс» подписал его, и это выглядело как трансфер второго эшелона. Сейчас — это лучший игрок команды. Голы, ассисты, решающий удар в серии пенальти с «Лионом» в Кубке Франции. Для него этот сезон — второе дыхание в возрасте, когда большинство думает о завершении карьеры.

Флорьян Товен globallookpress.com

Абдалла Сима, 24 года. Сенегальский нападающий, которого «Брайтон» когда-то купил у пражской «Славии», но так и не дал шанса. Через «Сток» и «Рейнджерс» он добрался до «Ланса». В этом сезоне — 12 голов в чемпионате. Быстрый, агрессивный, умеющий играть в прессинге — тот самый тип нападающего, который нужен команде, играющей без формальной звезды.

Сауд Абдулхамид, 26 лет. Защитник из Саудовской Аравии, перешёл из «Ромы», где не закрепился. В «Лансе» играет правого защитника, стал одним из ключевых игроков. Забивает из глубины — в том числе в матче с «Мецем», после которого «Ланс» впервые в сезоне сократил разрыв до одного очка.

Сауд Абдулхамид romaforever.it

Плюс Амаду Айдара в опорной зоне (из «Лейпцига»), Адриен Томассон — возрастной полузащитник с редким ассистирующим чутьём, Мамаду Сангаре — 19-летний француз, один из открытий сезона.

Ни одной футбольной суперзвезды. Ни одного трансфера, который попал бы в топ-50 Европы. Команда из работяг, в городе работяг.

... и тренере

Саж — нетипичная история. Он не играл профессионально. Тренерскую карьеру начал в академии «Лиона» в 2013 году, постепенно поднимался. В 2023/24-м — главный тренер «Лиона» на полсезона. Спас клуб от вылета (команда была последней, закончила шестой). Потом — странное увольнение летом 2024-го (новое руководство хотело «громкого имени»). Год без работы. Летом 2025-го — «Ланс».

Пьер Саж ФК «Ланс»

Его стиль — это прежде всего интенсивность. Высокий прессинг, быстрые переходы в атаку, вертикальный футбол без излишней симпатии к владению мячом. Цифры подтверждают: «Ланс» — одна из самых агрессивно прессингующих команд лиги, и одна из самых скоростных в контратаках.

Но дело не только в схеме. Саж, по описаниям игроков и французских журналистов, выстроил атмосферу. После тяжёлых двух лет команда была разобрана морально. Он за полгода превратил её в коллектив, который верит в свои шансы против ПСЖ. Это та часть тренерской работы, которую нельзя измерить статистикой.

«Боллар-Делелис»

Отдельно — про стадион. «Стад Боллар-Делелис» в Лансе — 38 000 мест. Расположен в центре городка с населением чуть больше 30 тысяч. Получается, что в день матча на стадионе больше людей, чем в самом городе. Акустически — одна из лучших арен Франции. Фанаты — часть клубной идентичности, без них клуб не имеет смысла.

Стадион «Боллар-Делелис» rclens.fr

В этом сезоне «Ланс» дома потерял очки только в двух матчах из 14. Это не просто хороший показатель — это уровень команды, претендующей на чемпионство.

И именно сюда 13 мая приедет ПСЖ. Не на «Парк де Пренс», где Луис Энрике собирает свои лучшие составы. В Ланс. В город, где каждая стена на стадионе помнит 1998 год.

Оставшееся расписание

«Ланс» (62 очка, матчей до конца — 5):

Брест (в гостях), Ницца (в гостях), Нант (дома), ПСЖ (дома, 13 мая) , Лион (в гостях, последний тур)

ПСЖ (63 очка, матчей до конца — 6):

Нант (дома), Анже (в гостях), Лорьян (дома), Брест (дома), Ланс (в гостях, 13 мая), Пари ФК (в гостях)

Оба финишируют в мае матчами, которые могут всё решить. «Ланс» играет последний матч против «Лиона» — команды, обыгравшей ПСЖ сегодня. ПСЖ закрывает сезон против «Пари ФК» — вроде соперник попроще, но в Париже два клуба, и это всегда дерби.

Шансы

Если считать холодно — ПСЖ всё равно фаворит. Класс игроков выше, глубина состава больше, опыт в решающих матчах — несопоставим. У них Дембеле, Гончало Рамуш, Кварацхелия, Хакими. У Сажа таких имён нет.

Но. У «Ланса» есть два козыря. Первый — очный матч дома 13 мая. Если выиграют — обходят ПСЖ по очкам (при равенстве очков преимущество получит та команда, у которой лучше результат в личных встречах, и первый матч «Ланс» сыграл в гостях 0:0). Второй — ПСЖ одновременно играет в полуфинале ЛЧ. Если они дойдут до финала Лиги чемпионов 30 мая — до последнего тура Лиги 1 они будут играть каждые три дня.

Букмекеры всё ещё ставят на ПСЖ — примерно 75% на титул. Но неделю назад было 90%. Тенденция ясна.

Саж после поражения от «Лилля» 5 апреля (0:3) сказал: «Чемпионская гонка получает удар? Да». А потом его команда обыграла «Анже» и «Метц», ПСЖ потерял очки с «Монако» и только что с «Лионом» — и всё вернулось. Так бывает в сезонах, которые решаются в последнюю неделю.

Почему это важно

Лига 1 последние десять лет — это не конкурентный чемпионат. Это смотр силы ПСЖ. Катарские деньги обеспечили Парижу гегемонию, против которой у других французских клубов нет экономического ответа. «Марсель», «Лион», «Монако» — все пытались, все проваливались.

В этом контексте «Ланс» — аномалия. Не олигархический проект, не клуб, купленный саудитами. Команда из города, где закрылись шахты. С бюджетом, который у ПСЖ уходит на один приличный трансфер. И всё равно — первая реальная угроза Парижу за последние пять лет.

Если «Ланс» возьмёт титул — это будет одна из самых невероятных историй европейского футбола 2020-х. Если не возьмёт — это всё равно останется сезоном, который напомнил, что даже в современном футболе с его бюджетами в миллиарды иногда побеждают не те, у кого больше денег, а те, у кого лучше идея.

Но если возьмёт — история напишет это на стадионе «Боллар-Делелис» кровью и золотом. Как в 1998-м. Как они умеют.