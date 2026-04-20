После таких еврокубковых вечеров, как в Ливерпуле, очень трудно быстро стать снова обычной командой чемпионата. Команда Луиса Энрике проиграла дома «Лиону» 1:2 и впервые за долгое время выглядела так, будто эмоционально и физически осталась где-то в другом матче. Париж пропустил дважды уже к 18-й минуте, не реализовал пенальти, потерял по ходу встречи Витинью и в итоге не смог спасти хотя бы ничью. «Лион» эта победа поднимает на третье место, ещё и показывает, что в концовке сезона у команды Фонсеки есть всё, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов. В чемпионской гонке парижане по-прежнему держат ситуацию в своих руках, однако запас прочности вдруг перестал казаться безусловным.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ1:2ЛионЛионЛион
0:1 Эндрик 7' 0:2 Афонсу Морейра 18' 1:2 Хвича Кварацхелия 90+4'
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Ашраф Хакими,  Илья Забарный,  Вильян Пачо,  Лукас Эрнандес,  Лукас Бералдо,  Витор Феррейра (Уоррен Заир-Эмери 39'),  Сенни Меюлю (Ли Кан Ин 59'),  Гонсалу Рамуш (Хвича Кварацхелия 59'),  Дезире Дуэ (Усман Дембеле 59'),  Брэдли Баркола (Фабиан Руис 72')
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус,  Рубен Клюйверт (Ханс Хатебур 59'),  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Орел Мангала (Адам Карабец 79'),  Тайлер Мортон,  Халес Мера (Ноам Камара 85'),  Эндрик (Таннер Тессманн 79'),  Афонсу Морейра
Жёлтые карточки:  Илья Забарный 29',  Ли Кан Ин 65',  Лукас Эрнандес 67',  Фабиан Руис 90+4'  —  Рубен Клюйверт 13'

Самое удивительное в этом матче — то, насколько быстро он сложился в пользу гостей.  «ПСЖ» только пытался нащупать темп, а «Лион» дважды нашёл пространство за спинами и воспользовался слабой реакцией обороны.  План был простым, но очень точным.  Команда Паулу Фонсеки с первых минут искала вертикальные передачи на Эндрика и Афонсу Морейру, и Париж к этому оказался не готов.

Эндрик празднует гол afp.com

Первый гол случился почти моментально после старта.  Морейра нашёл Эндрика, и тот без лишних касаний мощно уложил мяч под ближнюю штангу.  Второй мяч получился ещё показательнее: после парижского углового «Лион» убежал в контратаку, Эндрик отдал, Морейра протащил мяч через полполя и завершил всё хладнокровным ударом.  К 18-й минуте на табло уже горел счёт 0:2, и это не выглядело случайностью.

Афонсу Морейра afp.com

У «ПСЖ» в эти минуты разваливалось почти всё.  Команда плохо вела единоборства, пассивно реагировала на рывки соперника и совершенно не контролировала глубину.  Особенно бросалось в глаза, насколько не в своей тарелке был Париж в переходных фазах.  Стоило «Лиону» отобрать мяч, как защита хозяев начинала пятиться и терять ориентиры.  Это был совсем не тот «ПСЖ», который несколькими днями ранее выдержал 90 минут на «Энфилде».

«Лион» выглядел более голодным

Когда фаворит проигрывает дома, обычно хочется искать причину только в нём, но в Париже было важно и то, насколько цельно сыграл сам «Лион».  Эндрик был главным раздражителем для всей парижской обороны: забил, отдал, постоянно открывался в правильные зоны, цеплялся за мяч и заставлял защитников ошибаться в выборе позиции.  Морейра оказался идеальным партнёром для бразильца, он давал нужный объём, постоянное давление и забил тот самый второй гол, после которого Парижу стало слишком некомфортно.

«ПСЖ» – «Лион» afp.com

Но ещё один герой — Доминик Грейф, именно он не позволил «ПСЖ» вовремя вернуть интригу.  Кипер «Лиона» сначала потащил тяжёлые удары с игры, а затем взял пенальти от Гонсалу Рамуша.  Сам удар был не самым убедительным, но в любом случае это был момент, который мог перевернуть встречу.  Париж уже начал нащупывать ритм в атаке, и, если бы счёт стал 1:2 ещё в первом тайме, шансы на камбэк бы сильно возросли.  Вместо этого «Лион» сохранил отрыв и ещё более уверенно начал вторую половину.

Вообще, именно собранность и структура гостей производила сильнейшее впечатление.  Они как будто не замечали давления, не паниковали без мяча и довольно чётко понимали, как можно жалить соперника.  В этом смысле победа на «Парк де Пренс» получилась не героической случайностью, а наградой за очень качественный матч.

Гонсалу Рамуш после незабитого пенальти afp.com

Ротация Луиса Энрике не сработала, а травма Витиньи добавила тревоги

Логику тренера «ПСЖ» понять несложно.  После выезда в Ливерпуль нужно было освежать состав, давать паузу лидерам и распределять нагрузку.  Но на этот раз перестановок оказалось слишком много, и команда потеряла свою привычную структуру.  Парижу не хватало связности и нормального контроля в центре поля.  Даже когда хозяева владели мячом, это владение долго было несвойственно пустым.  Не было ощущения постоянного давления и постоянной угрозы на половине поля «Лиона».

Отдельной проблемой стала травма Витиньи.  Португалец ушёл с поля ещё до перерыва, заметно хромая после контакта с Эндриком, и это, возможно, самая неприятная новость для Парижа по итогам вечера.  При всех разговорах о чемпионской интриге сейчас для Луиса Энрике куда важнее понять, в каком состоянии будет один из ключевых игроков перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией».  Потеря такого дирижёра в центре поля способна изменить буквально всё.

Витинья уходит с поля afp.com

Да, после часа игры с выходом Дембеле, Кварацхелии и затем Ли Кан Ина у «ПСЖ» стало больше движения.  Появились моменты, полетела атака, Дембеле попал в перекладину, Кварацхелия в компенсированное время всё-таки забил.  Но штурм держался скорее на классе отдельных исполнителей, чем на цельной командной игре.  Париж добавил, однако настоящего ощущения камбэка всё равно не возникло.

«ПСЖ» — «Лион» afp.com

«ПСЖ» всё контролирует, но такое поражение не получится забыть

Формально, ничего фатального не произошло.  «ПСЖ» остаётся первым, у него есть матч в запасе, а судьба титула всё ещё зависит от него самого.  Но такие поражения напоминают, как быстро команда может свалиться в состояние рассеянности.  Париж в воскресенье был не столько слаб, сколько не собран, а в концовке сезона это не менее тревожный симптом.

Для «Лиона» же это, возможно, лучший момент весны.  Команда не просто взяла три очка у чемпиона Европы, а сделала это на выезде и с очень понятным игровым стилем.  Теперь борьба за топ-3 закручивается ещё сильнее, ну а «ПСЖ» сжёг свой первый джокер.  Не последний, возможно, но точно тот, после которого нельзя утверждать, будто в Лиге 1 всё давно решено.