После таких еврокубковых вечеров, как в Ливерпуле, очень трудно быстро стать снова обычной командой чемпионата. Команда Луиса Энрике проиграла дома «Лиону» 1:2 и впервые за долгое время выглядела так, будто эмоционально и физически осталась где-то в другом матче. Париж пропустил дважды уже к 18-й минуте, не реализовал пенальти, потерял по ходу встречи Витинью и в итоге не смог спасти хотя бы ничью. «Лион» эта победа поднимает на третье место, ещё и показывает, что в концовке сезона у команды Фонсеки есть всё, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов. В чемпионской гонке парижане по-прежнему держат ситуацию в своих руках, однако запас прочности вдруг перестал казаться безусловным.
Результат матча
Самое удивительное в этом матче — то, насколько быстро он сложился в пользу гостей. «ПСЖ» только пытался нащупать темп, а «Лион» дважды нашёл пространство за спинами и воспользовался слабой реакцией обороны. План был простым, но очень точным. Команда Паулу Фонсеки с первых минут искала вертикальные передачи на Эндрика и Афонсу Морейру, и Париж к этому оказался не готов.
Первый гол случился почти моментально после старта. Морейра нашёл Эндрика, и тот без лишних касаний мощно уложил мяч под ближнюю штангу. Второй мяч получился ещё показательнее: после парижского углового «Лион» убежал в контратаку, Эндрик отдал, Морейра протащил мяч через полполя и завершил всё хладнокровным ударом. К 18-й минуте на табло уже горел счёт 0:2, и это не выглядело случайностью.
У «ПСЖ» в эти минуты разваливалось почти всё. Команда плохо вела единоборства, пассивно реагировала на рывки соперника и совершенно не контролировала глубину. Особенно бросалось в глаза, насколько не в своей тарелке был Париж в переходных фазах. Стоило «Лиону» отобрать мяч, как защита хозяев начинала пятиться и терять ориентиры. Это был совсем не тот «ПСЖ», который несколькими днями ранее выдержал 90 минут на «Энфилде».
«Лион» выглядел более голодным
Когда фаворит проигрывает дома, обычно хочется искать причину только в нём, но в Париже было важно и то, насколько цельно сыграл сам «Лион». Эндрик был главным раздражителем для всей парижской обороны: забил, отдал, постоянно открывался в правильные зоны, цеплялся за мяч и заставлял защитников ошибаться в выборе позиции. Морейра оказался идеальным партнёром для бразильца, он давал нужный объём, постоянное давление и забил тот самый второй гол, после которого Парижу стало слишком некомфортно.
Но ещё один герой — Доминик Грейф, именно он не позволил «ПСЖ» вовремя вернуть интригу. Кипер «Лиона» сначала потащил тяжёлые удары с игры, а затем взял пенальти от Гонсалу Рамуша. Сам удар был не самым убедительным, но в любом случае это был момент, который мог перевернуть встречу. Париж уже начал нащупывать ритм в атаке, и, если бы счёт стал 1:2 ещё в первом тайме, шансы на камбэк бы сильно возросли. Вместо этого «Лион» сохранил отрыв и ещё более уверенно начал вторую половину.
Вообще, именно собранность и структура гостей производила сильнейшее впечатление. Они как будто не замечали давления, не паниковали без мяча и довольно чётко понимали, как можно жалить соперника. В этом смысле победа на «Парк де Пренс» получилась не героической случайностью, а наградой за очень качественный матч.
Ротация Луиса Энрике не сработала, а травма Витиньи добавила тревоги
Логику тренера «ПСЖ» понять несложно. После выезда в Ливерпуль нужно было освежать состав, давать паузу лидерам и распределять нагрузку. Но на этот раз перестановок оказалось слишком много, и команда потеряла свою привычную структуру. Парижу не хватало связности и нормального контроля в центре поля. Даже когда хозяева владели мячом, это владение долго было несвойственно пустым. Не было ощущения постоянного давления и постоянной угрозы на половине поля «Лиона».
Отдельной проблемой стала травма Витиньи. Португалец ушёл с поля ещё до перерыва, заметно хромая после контакта с Эндриком, и это, возможно, самая неприятная новость для Парижа по итогам вечера. При всех разговорах о чемпионской интриге сейчас для Луиса Энрике куда важнее понять, в каком состоянии будет один из ключевых игроков перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией». Потеря такого дирижёра в центре поля способна изменить буквально всё.
Да, после часа игры с выходом Дембеле, Кварацхелии и затем Ли Кан Ина у «ПСЖ» стало больше движения. Появились моменты, полетела атака, Дембеле попал в перекладину, Кварацхелия в компенсированное время всё-таки забил. Но штурм держался скорее на классе отдельных исполнителей, чем на цельной командной игре. Париж добавил, однако настоящего ощущения камбэка всё равно не возникло.
«ПСЖ» всё контролирует, но такое поражение не получится забыть
Формально, ничего фатального не произошло. «ПСЖ» остаётся первым, у него есть матч в запасе, а судьба титула всё ещё зависит от него самого. Но такие поражения напоминают, как быстро команда может свалиться в состояние рассеянности. Париж в воскресенье был не столько слаб, сколько не собран, а в концовке сезона это не менее тревожный симптом.
Для «Лиона» же это, возможно, лучший момент весны. Команда не просто взяла три очка у чемпиона Европы, а сделала это на выезде и с очень понятным игровым стилем. Теперь борьба за топ-3 закручивается ещё сильнее, ну а «ПСЖ» сжёг свой первый джокер. Не последний, возможно, но точно тот, после которого нельзя утверждать, будто в Лиге 1 всё давно решено.