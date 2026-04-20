После таких еврокубковых вечеров, как в Ливерпуле, очень трудно быстро стать снова обычной командой чемпионата. Команда Луиса Энрике проиграла дома «Лиону» 1:2 и впервые за долгое время выглядела так, будто эмоционально и физически осталась где-то в другом матче. Париж пропустил дважды уже к 18-й минуте, не реализовал пенальти, потерял по ходу встречи Витинью и в итоге не смог спасти хотя бы ничью. «Лион» эта победа поднимает на третье место, ещё и показывает, что в концовке сезона у команды Фонсеки есть всё, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов. В чемпионской гонке парижане по-прежнему держат ситуацию в своих руках, однако запас прочности вдруг перестал казаться безусловным.

Результат матча ПСЖ Париж 1:2 Лион Лион 0:1 Эндрик 7' 0:2 Афонсу Морейра 18' 1:2 Хвича Кварацхелия 90+4' ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Вильян Пачо, Лукас Эрнандес, Лукас Бералдо, Витор Феррейра ( Уоррен Заир-Эмери 39' ), Сенни Меюлю ( Ли Кан Ин 59' ), Гонсалу Рамуш ( Хвича Кварацхелия 59' ), Дезире Дуэ ( Усман Дембеле 59' ), Брэдли Баркола ( Фабиан Руис 72' ) Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Рубен Клюйверт ( Ханс Хатебур 59' ), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Орел Мангала ( Адам Карабец 79' ), Тайлер Мортон, Халес Мера ( Ноам Камара 85' ), Эндрик ( Таннер Тессманн 79' ), Афонсу Морейра Жёлтые карточки: Илья Забарный 29', Ли Кан Ин 65', Лукас Эрнандес 67', Фабиан Руис 90+4' — Рубен Клюйверт 13'

Статистика матча 6 Удары в створ 5 10 Удары мимо 0 77 Владение мячом 23 13 Угловые удары 5 10 Фолы 8

Самое удивительное в этом матче — то, насколько быстро он сложился в пользу гостей. «ПСЖ» только пытался нащупать темп, а «Лион» дважды нашёл пространство за спинами и воспользовался слабой реакцией обороны. План был простым, но очень точным. Команда Паулу Фонсеки с первых минут искала вертикальные передачи на Эндрика и Афонсу Морейру, и Париж к этому оказался не готов.

Эндрик празднует гол afp.com

Первый гол случился почти моментально после старта. Морейра нашёл Эндрика, и тот без лишних касаний мощно уложил мяч под ближнюю штангу. Второй мяч получился ещё показательнее: после парижского углового «Лион» убежал в контратаку, Эндрик отдал, Морейра протащил мяч через полполя и завершил всё хладнокровным ударом. К 18-й минуте на табло уже горел счёт 0:2, и это не выглядело случайностью.

Афонсу Морейра afp.com

У «ПСЖ» в эти минуты разваливалось почти всё. Команда плохо вела единоборства, пассивно реагировала на рывки соперника и совершенно не контролировала глубину. Особенно бросалось в глаза, насколько не в своей тарелке был Париж в переходных фазах. Стоило «Лиону» отобрать мяч, как защита хозяев начинала пятиться и терять ориентиры. Это был совсем не тот «ПСЖ», который несколькими днями ранее выдержал 90 минут на «Энфилде».

«Лион» выглядел более голодным

Когда фаворит проигрывает дома, обычно хочется искать причину только в нём, но в Париже было важно и то, насколько цельно сыграл сам «Лион». Эндрик был главным раздражителем для всей парижской обороны: забил, отдал, постоянно открывался в правильные зоны, цеплялся за мяч и заставлял защитников ошибаться в выборе позиции. Морейра оказался идеальным партнёром для бразильца, он давал нужный объём, постоянное давление и забил тот самый второй гол, после которого Парижу стало слишком некомфортно.

«ПСЖ» – «Лион» afp.com

Но ещё один герой — Доминик Грейф, именно он не позволил «ПСЖ» вовремя вернуть интригу. Кипер «Лиона» сначала потащил тяжёлые удары с игры, а затем взял пенальти от Гонсалу Рамуша. Сам удар был не самым убедительным, но в любом случае это был момент, который мог перевернуть встречу. Париж уже начал нащупывать ритм в атаке, и, если бы счёт стал 1:2 ещё в первом тайме, шансы на камбэк бы сильно возросли. Вместо этого «Лион» сохранил отрыв и ещё более уверенно начал вторую половину.

Вообще, именно собранность и структура гостей производила сильнейшее впечатление. Они как будто не замечали давления, не паниковали без мяча и довольно чётко понимали, как можно жалить соперника. В этом смысле победа на «Парк де Пренс» получилась не героической случайностью, а наградой за очень качественный матч.

Гонсалу Рамуш после незабитого пенальти afp.com

Ротация Луиса Энрике не сработала, а травма Витиньи добавила тревоги

Логику тренера «ПСЖ» понять несложно. После выезда в Ливерпуль нужно было освежать состав, давать паузу лидерам и распределять нагрузку. Но на этот раз перестановок оказалось слишком много, и команда потеряла свою привычную структуру. Парижу не хватало связности и нормального контроля в центре поля. Даже когда хозяева владели мячом, это владение долго было несвойственно пустым. Не было ощущения постоянного давления и постоянной угрозы на половине поля «Лиона».

Отдельной проблемой стала травма Витиньи. Португалец ушёл с поля ещё до перерыва, заметно хромая после контакта с Эндриком, и это, возможно, самая неприятная новость для Парижа по итогам вечера. При всех разговорах о чемпионской интриге сейчас для Луиса Энрике куда важнее понять, в каком состоянии будет один из ключевых игроков перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией». Потеря такого дирижёра в центре поля способна изменить буквально всё.

Витинья уходит с поля afp.com

Да, после часа игры с выходом Дембеле, Кварацхелии и затем Ли Кан Ина у «ПСЖ» стало больше движения. Появились моменты, полетела атака, Дембеле попал в перекладину, Кварацхелия в компенсированное время всё-таки забил. Но штурм держался скорее на классе отдельных исполнителей, чем на цельной командной игре. Париж добавил, однако настоящего ощущения камбэка всё равно не возникло.

«ПСЖ» — «Лион» afp.com

«ПСЖ» всё контролирует, но такое поражение не получится забыть

Формально, ничего фатального не произошло. «ПСЖ» остаётся первым, у него есть матч в запасе, а судьба титула всё ещё зависит от него самого. Но такие поражения напоминают, как быстро команда может свалиться в состояние рассеянности. Париж в воскресенье был не столько слаб, сколько не собран, а в концовке сезона это не менее тревожный симптом.

Для «Лиона» же это, возможно, лучший момент весны. Команда не просто взяла три очка у чемпиона Европы, а сделала это на выезде и с очень понятным игровым стилем. Теперь борьба за топ-3 закручивается ещё сильнее, ну а «ПСЖ» сжёг свой первый джокер. Не последний, возможно, но точно тот, после которого нельзя утверждать, будто в Лиге 1 всё давно решено.