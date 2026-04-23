прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.00

24 апреля в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Унион Берлин». Начало игры — в 21:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион Берлин с коэффициентом для ставки за 2.00.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: команда из Лейпцига продолжает бороться за медали за место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона.

«Ред Булл» в настоящий имеет в своем активе 59 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги.

За 30 матчей коллектив из одноименного города смог забить целых 59 мячей, а пропустила всего 37.

Последние матчи: в прошлых турах «красные быки» смогли переиграть «Айнтрахт» (3:1), «Боруссию» М (1:0), «Вердер» (2:1) и «Хоффенхайм» (5:0).

До этого же лейпцигский коллектив проиграл на выезде «Штутгарту» с результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: в лазарете Леопольд Цингерле, Сулейман Сани, Вигго Гебель и Эзекьель Банзузи.

Состояние команды: подопечные Оле Вернера сейчас уже на три очка опережают «Штутгарт» и на пять — «Хоффенхайм». По идее, «РБ Лейпциг» не должен упускать место в зоне Лиги чемпионов.

Место в топ-3 будет для «РБ Лейпцига» успехом и можно будет говорить, что задача на сезон выполнена.

«Унион Берлин»

Турнирное положение: команда из столицы Германии уже смогла обезопасить себя от зоны вылета и являются середняком лиги.

«Железные» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 зачетных балла.

У столичного коллектива отрицательная разница забитых и пропущенных мячей на данный момент — 34:52.

Последние матчи: в прошлых турах берлинцы проиграли «Вольфсбургу» (1:2) и «Хайденхайму» (1:3).

До этого же берлинская команда смогла сыграть вничью с «Санкт-Паули» (1:1), но уступила «Баварии» (0:4).

Лишь перед этим коллектив из Берлина добыл победу в матче с «Фрайбургом» (1:0).

Не сыграют: травмированы Матео Рааб и У Ен Чон.

Состояние команды: подопечные Мари-Луизе Эты в последнее время показывают не лучший футбол и не лучшие результаты, поэтому больше разговоров о назначении женщины-тренера, а не о самой команде.

Сейчас «Унион Берлин» на шесть очков опережает зоны стыковых матчей, поэтому может чувствовать себя спокойно. В прошлом сезоне «Унион» стал 13-м, поэтому если команда финиширует выше, то сезон будет удачным.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл 6 из 7 последних матча

«Унион Берлин» выиграл 1 из 7 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Унион Берлин» победил «РБ Лейпциг» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» является однозначным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.40, а победа «Бреста» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «РБ Лейпциг» сейчас на ходу и должен уверенно побеждать кризисный «Унион».

2.00 победа РБ Лейпцига с форой-1,5

Ставка: победа «РБ Лейпцига» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: команды играют результативно и должны забить много.

2.20 тотал больше 3,5

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.