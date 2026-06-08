прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.38

8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Беларусь (U21) и Казахстан (U21). Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

Беларусь (U21)

Турнирное положение: Беларусь (U21) привычно крепка и амбициозна. Вот только нынешний отбор на Евро она проваливает, замыкая турнирную таблицу своей группы.

Нестабильная Беларусь (U21) в шести матчах набрала всего 4 очка. Да и забила команда всего 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда завершила победой над казахстанскими сверстниками (2:0). Уже до перерыва молодые «сябры» отправили оба мяча в ворота соперника.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

А вот молодым австрийцам команда уступила (1:2). Плюс немного ранее команда по всем статьям проиграла валлийцам (0:2).

В пяти своих последних матчах Беларусь (U21) победила 2 раза. В них молодёжь настреляла 6 мячей при 5 пропущенных.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Белорусы, как правило, успешно играют с равными себе соперниками. Да и несколько дней назад они уверенно переиграли казахов.

Вообще, очные поединки с Казахстаном (U21) для команды проходят успешно. Беларусь (U21) уже 13 лет не проигрывает казахам.

Казахстан (U21)

Турнирное положение: Казахстан (U21) не хватает с неба звёзд. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Вот только Казахстан (U21) на целых 7 очков отстаёт от третьей позиции. А вот с реализацией у команды полный швах: всего 4 мяча в 7 сыгранных матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила белорусам. Да и вообще, Казахстан (U21) с заметной натугой доходит до владений соперников.

Поединок с ирландскими одногодками принес разочарование (0:1). Да и до того команда уступила словакам (1:3).

Нестабильный Казахстан (U21) в 5 своих последних поединках разжился лишь одной ничьей. Команда отличилась тремя забитыми мячами при 9 пропущенных.

Состояние команды: Казахстан (U21) проиграл три своих последних поединка. Да и вообще, команде явно недостаёт пресловутой солидности.

Тылы Казахстана (U21) также не отличаются надёжностью. В семи матчах отбора на молодежный Евро в воротах команды побывало 10 мячей.

Команда не может добиться победы уже ровно год. Да и пока нет никаких предпосылок для улучшения результатов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Беларусь (U21) является очевидным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.79. Ничья идёт за 3.14, успех Казахстана (U21) — за 5.22.

Букмекеры предлагают нам взять тотал больше 2.5 за 1.95, а тотал меньше 2.5 — за 1.85.

Прогноз: Беларусь (U21) совсем недавно уверенно расправилась с казахами, вот и на сей раз наверняка постарается совершить блицкриг.

2.38 Победа Беларуси (U21) в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Беларусь (U21) — Казахстан (U21) принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа Беларуси (U21) в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

3.13 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.13 на матч Беларусь (U21) — Казахстан (U21) принесёт чистый выигрыш 2130₽, общая выплата — 3130₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.13.

Пять причин, почему ставка зайдет