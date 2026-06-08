8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Япония (U21) и Украина (U21). Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.73.
Япония (U21)
Турнирное положение: Японская молодежка ныне проводит лишь контрольные поединки. Вот только в них азиаты явно не преуспевают.
При этом Япония (U21) до последней победы уступила 3 раза подряд. Плюс собирается команда не так уж и часто…
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Японцам удалось обыграть узбекских сверстников (1:0).
До того команда была бита южнокорейцами (1:2). А вот поединок с американской молодежкой завершился досадным поражением (0:2).
В пяти своих последних матчах Япония (U21) добыла три победы. В них команда забила 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Состав у японцев по именам скромный. Да и победы даются с высочайшим напряжением сил.
Молодые японцы в трех последних проигрышных матчах неизменно пропускали в первых таймах. Так что пресловутый недостаток концентрации налицо.
Украина (U21)
Турнирное положение: Украинцы традиционно сильны на молодежном уровне. Вот только нынешний отбор на молодежное Евро команда проводит бледновато, находясь на 3 строчке турнирной таблицы своего квинтета.
Причем Украина (U21) на 3 очка отстаёт от идущих вторыми турок. Да и пропустили «жёлто-синие» 7 мячей в 6 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок украинцы провалили. Американские одногодки оказались им не по зубам (1:3).
Несколько ранее молодые украинцы одолели венгров (2:1). А вот поединок с Литвой завершился потерей важных очков (1:1).
Стоит отметить, что Украина (U21) в 5 своих последних поединках добыла лишь одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при восьми пропущенных.
Состояние команды: В плане реализации у украинцев относительный порядок. В отборе на молодежный Евро команда забила 10 мячей в 6 матчах.
При этом Украина (U21) имеет качественный подбор игроков. Тот же Даниил Кревсун выступает за вторую команду дортмундской «Боруссии», и частенько делает разницу.
Между тем, украинской молодежке здорово не хватает стабильности. Даже в матчах с не самыми сильными соперниками команда испытывает заметные сложности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Японии (U21) дают 2.46, а на Украину (U21) — 2.73; ничью же букмекеры оценивают в 3.37.
Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.90, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.90
Прогноз: Украинцы достаточно выгодно выглядят в атаке, плюс мотивированы реабилитироваться за безвольное поражение от американцев.
Ставка: Победа Украины (U21) за 2.73.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.08.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Японцы испытывают явный дефицит игровой практики
- Украинцы имеют в своём составе довольно квалифицированных исполнителей во всех линиях
- Япония (U21) до последней победы уступила 3 раза подряд
- Украина (U21) в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
- Украинцы мотивированы реабилитироваться за обидную коллизию от американцев