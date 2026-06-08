прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.73

8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Япония (U21) и Украина (U21). Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.73.

Япония (U21)

Турнирное положение: Японская молодежка ныне проводит лишь контрольные поединки. Вот только в них азиаты явно не преуспевают.

При этом Япония (U21) до последней победы уступила 3 раза подряд. Плюс собирается команда не так уж и часто…

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Японцам удалось обыграть узбекских сверстников (1:0).

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До того команда была бита южнокорейцами (1:2). А вот поединок с американской молодежкой завершился досадным поражением (0:2).

В пяти своих последних матчах Япония (U21) добыла три победы. В них команда забила 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: Состав у японцев по именам скромный. Да и победы даются с высочайшим напряжением сил.

Молодые японцы в трех последних проигрышных матчах неизменно пропускали в первых таймах. Так что пресловутый недостаток концентрации налицо.

Украина (U21)

Турнирное положение: Украинцы традиционно сильны на молодежном уровне. Вот только нынешний отбор на молодежное Евро команда проводит бледновато, находясь на 3 строчке турнирной таблицы своего квинтета.

Причем Украина (U21) на 3 очка отстаёт от идущих вторыми турок. Да и пропустили «жёлто-синие» 7 мячей в 6 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок украинцы провалили. Американские одногодки оказались им не по зубам (1:3).

Несколько ранее молодые украинцы одолели венгров (2:1). А вот поединок с Литвой завершился потерей важных очков (1:1).

Стоит отметить, что Украина (U21) в 5 своих последних поединках добыла лишь одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при восьми пропущенных.

Состояние команды: В плане реализации у украинцев относительный порядок. В отборе на молодежный Евро команда забила 10 мячей в 6 матчах.

При этом Украина (U21) имеет качественный подбор игроков. Тот же Даниил Кревсун выступает за вторую команду дортмундской «Боруссии», и частенько делает разницу.

Между тем, украинской молодежке здорово не хватает стабильности. Даже в матчах с не самыми сильными соперниками команда испытывает заметные сложности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Японии (U21) дают 2.46, а на Украину (U21) — 2.73; ничью же букмекеры оценивают в 3.37.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 1.90, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.90

Прогноз: Украинцы достаточно выгодно выглядят в атаке, плюс мотивированы реабилитироваться за безвольное поражение от американцев.

2.73 Победа Украины (U21) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.73 на матч Япония (U21) — Украина (U21) принесёт чистый выигрыш 1730₽, общая выплата — 2730₽

Ставка: Победа Украины (U21) за 2.73.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

3.08 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.08 на матч Япония (U21) — Украина (U21) позволит вывести на карту выигрыш 2080₽, общая выплата — 3080₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.08.

Пять причин, почему ставка зайдет