прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.60

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Малишева» и «Хиберниан». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Малишева»

Турнирное положение: «Малишева» неплохо выступила в последнем чемпионате Косова. Команда заняла итоговое второе место, пропустив вперед только «Дриту».

При этом «Малишева» всего на один балл опередила «Балкани». В свои же ворота команда пропустила 50 мячей в 36 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Малишева» разгромила «Влазнию» (5:0).

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До того команда уступила тому же сопернику (1:2). А вот поединок с «Дритой» завершился натужной викторией (3:2).

При этом «Малишева» в двух своих последних матчах забила 6 мячей. Крешник Ука оформил дубль в ворота албанцев.

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Состояние команды: «Малишева» довольно успешно вошла в официальный сезон. Команда продемонстрировала умение добиваться результата после поражения в первом матче.

Вне всяких сомнений, «Малишева» постарается сдержать атаки «хибз». Вот только оборона косоваров частенько допускает результативные ошибки.

«Хиберниан»

Турнирное положение: «Хиберниан» финишировал пятым в чемпионате Шотландии. Команда на четыре очка отстала от 4-й позиции.

Причем «Хиберниан» в 38 матчах своего чемпионата забил 58 мячей. А вот пропустила команда 44 раза, 12 раз сыграв вничью.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Хиберниан» в спарринге переиграл «Брённбю» (2:1).

Немного раньше команда уверенно одолела «Клифтонвилл» (5:1). А вот поединок с «Шемрок Роверс» завершился поражением (0:1).

В трех своих последних матчах «Хиберниан» победил два раза. Команде удалось отличиться 7 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Хиберниан» продуктивно подготовился к новому сезону. Команда победила в двух последних контрольных поединках.

В последнем контрольном матче блеснул Натан Лоу. 20-летний форвард, арендованный у «Сток Сити», оформил дубль в ворота датчан.

Ныне «хибз» выглядит весьма симпатично. Команда постепенно прибавляет в плане реализации, да и проходить косоваров обязана априори.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хиберниан» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценивается в 4.00, тогда как победа соперника — в 4.33.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.70, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Хибз» явно сильнее соперника, к тому же симпатично выглядели в летних спаррингах.

2.60 Фора «Хиберниана» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Малишева» — «Хиберниан» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Хиберниана» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет