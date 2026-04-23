В этом экспрессе проанализируем встречи Серии А, АПЛ и финской Вейккауслиги. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 24 апреля с коэффициентом для ставки за 5.03.
«Наполи» — «Кремонезе»
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А
После унижения в прошлом туре и поражения от «Лацио» со счётом 0:2, который тренирует экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри Антонио Конте найдёт способ мотивировать своих футболистов в игре против аутсайдера.
Сейчас неаполитанцы ведут плотную борьбу с «Миланом» за второе место в чемпионате Италии и снова уступили его после поражения в 33‑м туре. Пусть игра «Наполи» сейчас далека от лучшей формы, но состав будет практически оптимальный, и команда должна взять три очка.
За пять туров до конца чемпионата «Кремонезе» и «Лечче» борются за спасительную 17‑ю строчку. Сейчас у них по 28 очков. В прошлом туре кремонцы дома не смогли переиграть «Торино» (0:0): они играли лучше, но снова сказались проблемы при реализации моментов.
Также стоит сказать, что команду недавно возглавил Марко Джампаоло. Это специфический тренер, который сам себе на уме, но, тем не менее, довольно уважаемый в Серии А, хотя и не добился особенных успехов. У гостей в этой встрече есть кадровые проблемы, и выстоять будет очень сложно.
Наш прогноз: победа хозяев с форой −1 за 1,54.
«Сандерленд» — «Ноттингем Форест»
Футбол. Чемпионат Англии. Премьер‑лига
В этом сезоне «Сандерленд», после нескольких лет прозябания в Чемпионшипе, выглядит очень мощно и ведёт борьбу за попадание в еврокубки. У команды отличное финансирование: летом она поменяла состав примерно на 70 %, подписав Джаку, Диарра, Бробби, Руфса и других качественных футболистов.
Также стоит сказать, что «чёрные коты», как правило, очень мощно выглядят на своём поле, где редко кому удаётся добыть очко, а три — вообще редкость, в том числе и для фаворитов. Лазарет «Сандерленда» опустел, главный тренер Ле Бри заматерел, и есть шанс надеяться на победу.
Нынешний сезон для «Ноттингем Форест» как будто на качелях. Много ожиданий перед стартом чемпионата, надежды на борьбу за место в Лиге чемпионов, но реальность оказалась иной. Команда сразу начала валиться, последовала череда тренерских отставок, «лесники» свалились в зону вылета.
Только назначение Витора Перейры позволило устранить негативную тенденцию. Сейчас «Ноттингем» смог покинуть зону вылета и оторваться от неё на пять очков, а также продолжает играть в Лиге Европы, где добрался до полуфинала. Тем не менее кадровый ресурс у команды не самый большой, ей с каждым матчем всё тяжелее и тяжелее. Даже с аутсайдером «Бернли», несмотря на разгром со счётом 4:1, пришлось изрядно повозиться.
Наш прогноз: победа «Сандерленда» с форой 0 за 1,90.
ВПС — «Ильвес». Футбол
Чемпионат Финляндии. Вейккауслига
Пока старт сезона для ВПС откровенно не задался: команда набрала всего два очка в трёх турах, при этом не забив ни одного мяча, но и пропустив всего один — что удивительно, так как моментов у ворот команды в каждой игре с избытком.
Причиной таких результатов стало серьёзное ослабление состава: команду покинул целый ряд ведущих футболистов, а игроки аналогичного качества не были приобретены. Также игры с «Ильвесом» пропускают два ведущих защитника из‑за дисквалификации, что скажется на прочности оборонительных рядов.
Несмотря на то что «Ильвес» стартовал ещё хуже в чемпионате Финляндии, игра у него прослеживается, но надо лишь наладить игру в защите. Всё‑таки 7 пропущенных голов в 3 играх — это много.
В прошлом туре «Ильвес» сыграл в гостях вничью с «Мариенхамном» (2:2). Команда быстро открыла счёт, но затем пропустила два мяча, но смогла в итоге отыграться. Имея в составе таких неплохих игроков по финским меркам, как Попович, Стьопин, Риски и Хиттонен, гости вполне способны забить два гола ослабленной обороне соперника.
Наш прогноз: «Ильвес» забьёт два и более голов за 1,72.
Общий коэффициент — 5,03.