прогноз на матч Серии А, ставка за 1.76

25 апреля в 34‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Болонья» и «Рома». Начало встречи — 19:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Болонья — Рома с коэффициентом для ставки за .

«Болонья»

Турнирное положение: пока «Болонья» с 48 очками располагается на 8‑м месте в таблице Серии А.

Последние матчи: гостевая встреча с «Ювентусом» не очень получилась у команды Винченцо Итальяно и завершилась поражением со счётом 0:2. Соперник играл лучше и по праву забрал три очка, хотя моменты забить у «Болоньи» были, и не один.

Ранее было поражение в четвертьфинале Лиги Европы от «Астон Виллы» (0:4, 1:3) и победа в чемпионате на своём поле над «Лечче» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Казале (з), Домингес (п), Бернардески (п), Скорупский (в).

Состояние команды: «Болонья» уже фактически смирилась с тем, что не будет играть в еврокубках на следующий сезон. Сейчас её отставание от «Ромы» составляет уже 10 очков за пять туров до конца чемпионата. Всё‑таки сказалось на команде тяжёлая игра сразу на несколько фронтов.

«Рома»

Турнирное положение: после 33 туров «Рома» занимает шестое место в таблице Серии А с 58 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: домашняя игра против «Аталанты» получилась очень напряжённой и закончилась вничью со счётом 1:1, но «Рома» играла лучше и, возможно, заслуживала тут трёх очков. Пропустив первыми, римляне отыгрались ещё до перерыва после добивания Эрмосо из пределов штрафной. Во втором тайме забить могли Мален и Соуле.

До этого был домашний разгром «Пизы» (3:0) и поражение в гостях от «Интера» (2:5).

Не сыграют: травмированы — Коне (п), Пеллегрини (п), Уэсли Франса (з), Довбик (н), Фергюсон (н).

Состояние команды: в «Роме» давно уже неспокойно. Джан Пьеро Гасперини конфликтует с советником президента Клаудио Раньери и спортивным директором Массарой, даже прекратил с ними общение и выставил ультиматум владельцам клуба: если они не будут уволены, то он покинет клуб по окончании сезона.

Статистика для ставок

В первом круге «Рома» дома выиграла со счётом 1:0.

Также были игры в 1/8 Лиги Европы, где «Болонья» оказалась сильнее (1:1, 4:3 ОТ).

В прошлом сезоне «Рома» уступила на своём поле (2:3), а в гостях была ничья (1:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 3,10, а на «Рому» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: даже при всех своих проблемах внутри клуба и с составом «Рома» выглядит более цельно и показывает футбол высокого качества. Большим подспорьем стало возвращение в строй Соуле, который будет кормить передачами Малена. Готовится выйти и Дибала.

Основная ставка: победа «Ромы» с форой 0 за 1,76.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант.

Дополнительная ставка: тотал больше 2,5 за 2,10.