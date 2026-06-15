прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.75

17 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Австрия и Иордания. Начало игры — в 07:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

Австрия: от победы к победе

Турнирное положение: Австрийцы довольно уверенно попали на чемпионат мира. Причем в своей отборочной группе команда финишировала на первом месте.

При этом Австрия забила 22 мяча в 8 матчах отборочного цикла. Восемь из них записал на свой счет опытнейший Марко Арнаутович.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Австрийцы сумели одолеть Тунис (1:0).

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До того команда минимально переиграла Южную Корею. Зато крепкая Гана была буквально разобрана на запчасти (5:1).

В своих последних матчах Австрия выглядела довольно монолитно. Команда не знает горечи поражений уже 5 матчей кряду.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в трех последних матчах команда пропустила в свои ворота всего один раз. Да и вообще, в отборе команда в среднем пропускала меньше одного гола за матч.

Серия из трех побед подряд плодотворно сказывается на психологии игроков перед стартом. Да и нестареющий Арнаутович способен сделать разницу!

Иордания: в статусе аутсайдера

Турнирное положение: Иорданцы сенсационно квалифицировались на Мундиаль. Команда заняла второе место в своей отборочной группе.

Причем Иордания лишь на один пункт опередила иракцев. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. Иорданцы уступили Колумбии (0:2).

Несколько ранее команда разгромно проиграла Швейцарии (1:4). А вот спарринг с нигерийцами принес боевой паритет (2:2).

А ведь Иордания не может победить уже 5 матчей кряду. Да и последние поражения серьёзно обнажили проблемы команды в обороне.

Состояние команды: Иорданцы в двух последних матчах отличились лишь однажды. Плюс команде крайне натужно даются поединки с более или менее крепкими оппонентами.

Иорданцы видятся главным андердогом в своем квартете. А вот хотя бы за третью строчку команда наверняка постарается побороться.

Иорданцы в нынешнем календарном году еще не познали радости побед. В этой же встрече команда явно будет действовать в расчете на контратаки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Австрии дают 1.33, а на иорданцев — 8.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 5.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, тогда как ТМ 2.5 можно рассмотреть за 2.20.

Прогноз: Австрийцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и тылы иорданцев в последних матчах часто совершали результативные ошибки.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Австрия — Иордания принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

2.20 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Австрия — Иордания принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет