В среду, 17 июня, сборные Австрии и Иордании сыграют между собой в рамках первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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06:30 Стартовый состав Австрии: Шлагер Александер, Пош Штефан, Линхарт Филипп, Алаба Давид, Мвене Филлипп, Зайвальд Николас, Шлагер Ксавер, Лаймер Конрад, Шмид Романо, Забитцер Марсель, Калайджич Саша.

06:25 Стартовый состав Иордании: Абулайла Язид, Насиб Абдалла, Аль-Араб Язан, Абуальнади Мохаммад, Хаддад Эхсан, Абу Таха Муханнад, Тамари Мусса, Аль-Рашдан Низар, Аль-Равабдех Нур, Аль-Фахури Оде, Ольван Али.

06:20 Сегодняшний матч пройдет в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум», который вмещает 75 000 зрителей.

06:15 Австрия имеет ярко выраженную цель на мундиале — выход в 1/16 финала. С учетом нового формата ЧМ, австрийцы обязаны брать 3 очка против номинального аутсайдера группы, так как впереди их ждут матчи с грозной Аргентиной и крепким Алжиром.

06:10 Австрийцы вернулись на мундиаль спустя 28 лет отсутствия под руководством Ральфа Рангника. Команда подходит к турниру сыгранной, пропагандируя фирменный вертикальный прессинг. Единственной серьезной потерей стала травма полузащитника Кристофа Баумгартнера.

06:05 Серебряные призеры последнего Кубка Азии сотворили сенсацию, уверенно пройдя азиатский отбор. Главный тренер Джамал Селлами строит игру от плотной обороны и контратак, где ключевой фигурой выступает Муса Тамари из французского «Ренна». Из-за травмы турнир пропускает важный форвард Язан Аль-Наймат.

06:00 Иордания преследует историческую цель — это первый в истории страны матч на чемпионатах мира. Иорданцы мотивированы доказать свою конкурентоспособность и зацепиться за очки, чтобы побороться за путевку в плей-офф хотя бы с третьего места.

05:50 Сборные Австрии и Иордании ни разу в истории не встречались друг с другом ни в официальных турнирах, ни в товарищеских матчах. Данный поединок откроет историю их очного противостояния.

05:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05

05:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Австрия — Иордания. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.