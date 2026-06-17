прогноз на матч группы J ЧМ‑2026, ставка за 2.05

17 июня в первом туре группового этапа в квартете J на чемпионате мира по футболу сыграют Иран и Новая Зеландия. Начало встречи — 07:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

Австрия

Турнирное положение: Сборная Австрии смогла занять первое место в рамках группового этапа отборочного цикла чемпионата мира. Набрав 18 очков из 24 возможных команда гарантировала себе участие в финальной части турнира напрямую.

Последние матчи: В своем последнем матче Австрия с минимальным счетом 1:0 смогла обыграть Тунис в рамках товарищеского поединка.

Ранее команда смогла одолеть Южную Корею со счетом 1:0 при домашних трибунах и разгромила Гану со счетом 5:1. Сборная забрала три победы в трех товарищеских матчах перед стартом мундиаля.

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Не сыграют: все сильнейшие игроки отправились на турнир.

Состояние команды: На стадии отборочного цикла чемпионата мира соперниками австрийцев стали Босния и Герцеговина, Румыния, Кипр и Сан-Марино. В первых семи матчах австрийцы одержали шесть побед с общим счетом 21:2 и допустили лишь одно поражение.

Иордания

Турнирное положение: Сборная Иордании попала на чемпионат мира 2026 года, пройдя трехраундовый отбор, впервые выйдя на мундиаль в своей истории.

Последние матчи: В последнем матче Иордания в рамках товарищеского поединка проиграла команде Колумбии со счетом 0:2.

До этого коллектив провел встречу против Швейцарии, уступив со счетом 1:4, сыграл вничью против Нигерии со счетом 2:2 и Коста-Рики со счетом 2:2.

Не сыграют: все лидеры отправились на ЧМ‑2026.

Состояние команды: первый этап квалификации на чемпионат мира для Иордании проходил в группе с Саудовской Аравией, Таджикистаном и Пакистаном. Иорданцы с 13 очками заняли первое место.

На втором этапе отбора сборная Иордании попала в группу из шести команд: Южная Корея, Ирак, Оман, Палестина и Кувейт. На этом этапе иорданцы потерпели два поражения в десяти турах и набрали 16 очков, чего хватило для прямой путевки на первенство мира.

На что ставят в матче Австрия — Иордания Букмекерские коэффициенты на матч Австрия — Иордания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Австрия выиграла три последних матча

Иордания не выиграла ни один из десяти последних товарищеских матча

Иордания является дебютантом мировых первенств

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Австрии дают 1.33 а на Иорданию — 8.80, ничью букмекеры оценивают в 5.60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.64.

Прогноз: Считаем, что Австрия сможет забить в каждом из таймов этого поединка. Это основная ставка.

2.05 Австрия забьет в каждом из таймов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Австрия — Иордания принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Австрия забьет в каждом из таймов матча 2.05.

Прогноз: Дополнительно поставим на сухую победу Австрии в этом поединке.

2.12 Сухая победа Австрии Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Австрия — Иордания принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Сухая победа Австрии в матче за 2.12.

Прогноз на тоталы

Так же на LiveSport.Ru — прогноз на тоталы в матче Австрия — Иордания за 2.75.