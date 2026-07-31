прогноз на дуэль за первый трофей нового сезона в Португалии, ставка за 2.15

1 августа в Суперкубке Португалии сыграют «Порту» и «Торренше». Начало встречи — в 22:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Порту»

Турнирное положение: «Порту» получил возможность побороться за Суперкубок Португалии благодаря чемпионству в прошлом сезоне.

Команда завоевала титул с отрывом в шесть очков от своего конкурента в лице «Спортинга» Лиссабон, а также в восемь баллов от ставшей третьей «Бенфики».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле одержал победу над «Астон Виллой» (2:1).

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Перед этим коллектив еще в одном контрольной встрече уже остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от соотечественников из «Жил Висенте» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Мартим Фернандеш, Омородион и Васку Соуза, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в шести последних поединках разного статуса, «Порту» выиграл четырежды при двух поражениях.

Это обещает хорошие шансы на успех «Драконам», тем более что они на голову превосходят своего нынешнего соперника в классе.

Саму Омородион — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Португалии с 13-ю голами.

«Торренше»

Турнирное положение: «Торренше» имеет шанс побороться за Суперкубок Португалии, поскольку выиграл Кубок страны в прошлом сезоне.

Команда из второго дивизиона смогла завоевать трофей благодаря сенсационной победе над лиссабонским «Спортингом» в дополнительное время финала турнира с результатом 2:1.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле сыграл вничью с «Эшторилом» (0:0).

Перед этим в другой контрольной игре коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки на выездной арене разошелся мировой с «Бенфикой B» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Посо Герреро, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах разного статуса «Торренше» проиграл лишь раз при семи победах, включая неосновное время, при пяти ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на успех, тем не менее, добиться этого будет крайне сложно, ведь соперник на голову их сильнее.

Муса Драммех — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Португалии второго дивизиона с восемью голами.

Статистика для ставок

в девяти последних матчах «Порту» забивали меньше четырех голов

в шести из девяти последних матчей «Порту» забивали меньше трех голов

в шести из девяти последних матчей «Торренше» забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.10. Ничья — в 10.00, выигрыш «Торренше» — в 26.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 3.70.

Прогноз: в девяти последних матчах чемпиона Португалии забивали меньше четырех мячей. Так было и в пяти из шести предыдущих поединков этих соперников.

При этом и в пяти из шести последних матчей обладателя Кубка страны был реализован такой же сценарий.

2.15 Тотал меньше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Порту» — «Торренше» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, ведь так было в шести из девяти последних матчей «Порту».

3.70 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч «Порту» — «Торренше» позволит вывести на карту выигрыш 2700₽, общая выплата — 3700₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.70