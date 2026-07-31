1 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Енисей». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи намерены побороться за выход в стыки. Уже и стадион под задачу активно достраивается.
При этом «Спартак» Кострома пока пребывает на 3-м месте. Команда в трех стартовых турах первенства набрала 6 очков.
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно, не сумев переиграть новичка лиги «Текстильщик» (0:0).
До того команда уверенно расправилась с «Сочи» (2:0). А вот чуть раньше костромичи не заметили кризисный КАМАЗ (3:1).
При этом «Спартак» Кострома несколько укрепился в межсезонье. Причем все пять мячей команды в текущем сезоне забил Амур Калмыков.
Состояние команды: Вертикальный футбол костромичей давно стал сильным оружием. Да и пропустила команда всего один мяч в трех матчах.
При этом «Спартак» Кострома традиционно удачно противостоит «Енисею». В трех очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии. К тому же пора бы возвращаться на забивной путь Калмыкову!
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы выдали относительно продуктивный старт. «Енисей» по итогам трех туров находится на 5-м месте турнирной таблицы первенства.
При этом «Енисей» набрал 6 зачетных баллов. Красноярцы забили 6 мячей, пропустив на гол меньше.
Последние матчи: в минувшем туре команда уверенно расправилась с пришельцем из второй лиги «Велесом» (4:1).
До того команда по всем статьям уступила «Уралу» (0:3). А вот чуть ранее она с боем переиграла крепкую «Волгу» (2:1).
Нет сомнений, что «Енисей» постарается побороться за стыки. Весной команда Сергея Ташуева смотрелась симпатично, да и сейчас постепенно набирает обороты.
Состояние команды: в кадровом плане красноярцы выглядят выгодно. Стоит отметить возвращение в Красноярск легенды клуба Александра Ломакина, уже отметившего камбэк голом.
Привычно эффективен Андрей Окладников. Форвард оформил дубль с пенальти в ворота «Велеса», после чего был заменен из-за травмы. Должен быстро восстановиться.
Красноярцы явно максимально настроятся на битву с костромичами. Команда Ташуева способна прибавить, причем в случае успеха может запрыгнуть в заветную четверку.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.22, а победа «Енисея» — в 4.18.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.29, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.64.
Прогноз: Обе команды заточены на атаку, к тому же реально настроены побороться за выход в стыки.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.92.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч
- И те и другие ставят задачу выйти в стыки
- Красноярцы пропустили 5 мячей в трех первых матчах
- Форвард костромичей Амур Калмыков отличился уже 5 голами
- Костромичи не пропускают в двух матчах кряду