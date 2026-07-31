прогноз на матч 4-го тура Первой лиги, ставка за 2.29

1 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Енисей». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи намерены побороться за выход в стыки. Уже и стадион под задачу активно достраивается.

При этом «Спартак» Кострома пока пребывает на 3-м месте. Команда в трех стартовых турах первенства набрала 6 очков.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно, не сумев переиграть новичка лиги «Текстильщик» (0:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно расправилась с «Сочи» (2:0). А вот чуть раньше костромичи не заметили кризисный КАМАЗ (3:1).

При этом «Спартак» Кострома несколько укрепился в межсезонье. Причем все пять мячей команды в текущем сезоне забил Амур Калмыков.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: Вертикальный футбол костромичей давно стал сильным оружием. Да и пропустила команда всего один мяч в трех матчах.

При этом «Спартак» Кострома традиционно удачно противостоит «Енисею». В трех очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии. К тому же пора бы возвращаться на забивной путь Калмыкову!

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы выдали относительно продуктивный старт. «Енисей» по итогам трех туров находится на 5-м месте турнирной таблицы первенства.

При этом «Енисей» набрал 6 зачетных баллов. Красноярцы забили 6 мячей, пропустив на гол меньше.

Последние матчи: в минувшем туре команда уверенно расправилась с пришельцем из второй лиги «Велесом» (4:1).

До того команда по всем статьям уступила «Уралу» (0:3). А вот чуть ранее она с боем переиграла крепкую «Волгу» (2:1).

Нет сомнений, что «Енисей» постарается побороться за стыки. Весной команда Сергея Ташуева смотрелась симпатично, да и сейчас постепенно набирает обороты.

Состояние команды: в кадровом плане красноярцы выглядят выгодно. Стоит отметить возвращение в Красноярск легенды клуба Александра Ломакина, уже отметившего камбэк голом.

Привычно эффективен Андрей Окладников. Форвард оформил дубль с пенальти в ворота «Велеса», после чего был заменен из-за травмы. Должен быстро восстановиться.

Красноярцы явно максимально настроятся на битву с костромичами. Команда Ташуева способна прибавить, причем в случае успеха может запрыгнуть в заветную четверку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.22, а победа «Енисея» — в 4.18.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.29, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.64.

Прогноз: Обе команды заточены на атаку, к тому же реально настроены побороться за выход в стыки.

2.29 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Спартак» Кострома — «Енисей» принесёт прибыль 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.92 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.92 на матч «Спартак» Кострома — «Енисей» принесёт прибыль 2920₽, общая выплата — 3920₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.92.

Пять причин, почему ставка зайдет