25 апреля в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Бавария». Начало встречи — в 16:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Майнц — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Майнц»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком Бундеслиги. После 30-и туров «Майнц» занимает 10-е место в таблице с 34 очками в активе, опережая зону вылета на 8 пунктов.

При этом, команда уже не будет претендовать на еврокубки, отставая от 6-й строчки на 18 пунктов. К тому же, дома «Майнц» выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 15-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем поединке Бундеслиги команда сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1), а до этого разгромно уступила «Страсбургу» со счетом 0:4 в Лиге конференций.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах в рамках Бундеслиги «Майнц» проиграл только «Фрайбургу» со счетом 0:1. За этот отрезок команда также трижды победила и однажды сыграла вничью.

Не сыграют: Холлербах, Ли Джэ Сон и Силас (у всех — травмы).

Состояние команды: «Майнц» проводит неплохой сезон, но все еще команда не может ощущать себя комфортно с точки зрения турнирного положения, ведь конкуренты активно наступают на пятки.

В последних 3-х очных встречах «Майнц» проиграл «Баварии» только один раз, однажды победил со счетом 2:1, а также один раз сыграл вничью. Получится ли на сей раз доставить проблемы мюнхенцам? Большой вопрос...

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы располагаются на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 79-ю очками в активе после 30-и туров. «Бавария» гарантировала себе чемпионство в нынешнем сезоне.

Команду уже никто не сможет догнать за последние 4 тура. При этом, «Бавария» — лучшая в лиге по результатам домашних встреч, набрав 40 очков на своем поле из 45-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Бавария» обыграла «Байер» со счетом 2:0, пробившись в финал Кубка Германии. Матчем ранее мюнхенцы одержали победу над «Штутгартом» (4:2) в Бундеслиги.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок «Бавария» сумела дважды обыграть мадридский «Реал» (2:1 и 4:3).

Не сыграют: Бишоф, Кардозо, Гнабри, Карл, Киала и Майк (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бавария» проводит отличный сезон, команде удалось избежать провальных отрезков, показав невероятно стабильную игру. К тому же, за 4 тура до конца чемпионата мюнхенцы досрочно завоевали титул.

К том уже, фантастический сезон проводит 32-летний нападающий «Баварии» Гарри Кейн. Форвард занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 32 гола за 27 встреч.

Статистика для ставок

«Майнц» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

«Бавария» победила в последних 8-и встречах во всех турнирах

В последних 3-х очных встречах «Майнц» только один раз проиграл «Баварию»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Баварии» с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.60, а победа «Майнца» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.70.

Прогноз: Команды забьют много голов, «Бавария» будет играть на кураже после досрочного чемпионства.

2.60 Тотал 4 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Майнц» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Тотал 4 больше за 2.60.

Прогноз: Можно предположить, что «Майнц» доставит проблемы мюнхенцам на своем поле.

1.80 Победа «Майнца» с форой (+1). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Майнц» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Майнца» с форой (+1) за 1.80.