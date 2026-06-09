10 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Португалии и Нигерии. Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.
Португалия
Турнирное положение: португальская национальная команда не испытала проблем при выходе на мировое первенство.
Португальцы смогли набрать 13 очков и заняли уверенную первую строчку в своем квартете.
За шесть матчей «европейские бразильцы» смогли забить 20 мячей, а пропустили всего 7.
Последние матчи: в мае главная команда Португалии в родных стенах уже успела переиграть Чили со счетом 2:1.
До этого же сборная Португалии обыграла США (2:0) и сыграла вничью с Мексикой (0:0).
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: «команда избранных» подходит к Мундиалю в статусе одного из фаворитов турнира. Безусловно, подопечные Роберто Мартинеса не являются главными фаворитами, но точно будут претендовать на титул. Криштиану Роналду и кампания сделают все для этого.
В одной группе со сборной Португалии будут команды ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Проблемой с выходом в плей-офф у «селесао» быть не должно.
Нигерия
Турнирное положение: нигерийцы отобраться на Мундиаль не смогли и пропустят главный турнир четырехлетия.
«Суперорлы» набрали 17 очков и стали вторыми в своей отборочной к чемпионату мира группе.
В плей-офф квалификации нигерийская «националка» смогла пройти Габон, но по пенальти уступила ДР Конго.
Последние матчи: в последних «товарняках» главная команда Нигерии сыграла вничью с Польшей (2:2) и обыграла Ямайку (3:0) и Зимбабве (2:0).
Перед этим же сборная Нигерии расписала мировую с Иорданией (2:2) и выиграла у Ирана (2:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Эрика Шелля провалились, не попав на чемпионат мира. Сейчас же они собрались вместе просто для того, чтобы провести товарищеские матчи.
Статистика для ставок
- Португалия проиграла 1 из последних 12 матчей
- Нигерия не проигрывает на протяжении 12 матчей
- Нигерия забивает на протяжении 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.48, а победа Нигерии — в 13.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.49 и 2.32.
Прогноз: команды любят забивать много, поэтому ждем результативный футбол.
Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.43.
Прогноз: Португалия сильнее и она готовится к Мундиалю, поэтому должна побеждать уверенно.
Ставка: победа Португалии с форой-1,5 за 1.90.