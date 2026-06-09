Как Португалия проведет генеральную репетицию перед ЧМ-2026?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.43

10 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Португалии и Нигерии. Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.43.

Португалия

Турнирное положение: португальская национальная команда не испытала проблем при выходе на мировое первенство.

Португальцы смогли набрать 13 очков и заняли уверенную первую строчку в своем квартете.

За шесть матчей «европейские бразильцы» смогли забить 20 мячей, а пропустили всего 7.

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Последние матчи: в мае главная команда Португалии в родных стенах уже успела переиграть Чили со счетом 2:1.

До этого же сборная Португалии обыграла США (2:0) и сыграла вничью с Мексикой (0:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: «команда избранных» подходит к Мундиалю в статусе одного из фаворитов турнира. Безусловно, подопечные Роберто Мартинеса не являются главными фаворитами, но точно будут претендовать на титул. Криштиану Роналду и кампания сделают все для этого.

В одной группе со сборной Португалии будут команды ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Проблемой с выходом в плей-офф у «селесао» быть не должно.

Нигерия

Турнирное положение: нигерийцы отобраться на Мундиаль не смогли и пропустят главный турнир четырехлетия.

«Суперорлы» набрали 17 очков и стали вторыми в своей отборочной к чемпионату мира группе.

В плей-офф квалификации нигерийская «националка» смогла пройти Габон, но по пенальти уступила ДР Конго.

Последние матчи: в последних «товарняках» главная команда Нигерии сыграла вничью с Польшей (2:2) и обыграла Ямайку (3:0) и Зимбабве (2:0).

Перед этим же сборная Нигерии расписала мировую с Иорданией (2:2) и выиграла у Ирана (2:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Эрика Шелля провалились, не попав на чемпионат мира. Сейчас же они собрались вместе просто для того, чтобы провести товарищеские матчи.

Статистика для ставок

Португалия проиграла 1 из последних 12 матчей

Нигерия не проигрывает на протяжении 12 матчей

Нигерия забивает на протяжении 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.48, а победа Нигерии — в 13.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.49 и 2.32.

Прогноз: команды любят забивать много, поэтому ждем результативный футбол.

2.43 тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч Португалия — Нигерия принесёт чистый выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.43.

Прогноз: Португалия сильнее и она готовится к Мундиалю, поэтому должна побеждать уверенно.

1.90 победа Португалии с форой-1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Португалия — Нигерия принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: победа Португалии с форой-1,5 за 1.90.