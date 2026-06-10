Команда Роберто Мартинеса подходит к турниру с мощной обоймой, почти полным составом и понятной целью — наконец-то превратить одно из самых талантливых поколений в претендента на мировой титул. Нигерия на ЧМ не сыграет, но именно поэтому может стать для португальцев неудобным соперником. «Суперорлы» идут на длинной серии без поражений и постараются показать, что даже провал в квалификации не обнуляет их уровень. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

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19' Оньемаечи получил жёлтую карточку за фол на Невеше.

18' У Тринкау был шанс развить контратаку по правому флангу, но скорости не хватило португальцу.

16' Невеш в подкате сфолил в центре поля, пока что без карточек.

15' Слегка сбавили темп португальцы, теперь пытаются прессинговать гостей в средней трети.

12' Ндиди из-за штрафной мощно пробил, но выше ворот отправил мяч.

10' Адамс протащил мяч к португальской штрафной и в ближний угол пытался пробить — мимо!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 69 Владение мячом 31 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 1 Фолы 1

09' Семеду опасно простреливал на Роналду, а Криш не попал по воротам из убойной позиции! Пристреливается перед ЧМ, наверное.

07' Бэсси пробил по центру ворот после углового, Кошта на месте.

06' Здорово Фернандеш вырезал вперёд на Роналду — офсайд зафиксирован у Криштиану.

05' Фернандеш сыграл рукой в центре поля, а португальцы сразу же вернули себе мяч.

04' Ивоби нарушил правила на Мендеше у бровки.

02' Роналду почти сразу получил мяч на краю штрафной и сильно пробил, но выше ворот.

01' Португальцы начали с центра, поехали!

До матча

22:42 Португалия и Нигерия на поле! Прозвучат гимны — и начинаем!

22:30 Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером. Помогать ему на линиях будут Иньиго Прието и Гуадалупе Поррас Аюсо, четвёртым арбитром назначен португалец Густаву Коррейя. За систему VAR отвечает Валентин Гомес, ассистент VAR — Рауль Мартин Гонсалес Франсес.

22:20 Стартовые составы сборных:

Португалия: Кошта, Далот, Инасиу, Диаш, Семеду, Витинья, Невеш, Тринкан, Фернандеш, Нету, Роналду.

Нигерия: Окойе, Оньемаечи, Бэсси, Аджайи, Акпан, Деле-Баширу, Ндиди, Ивоби, Саймон, Адамс, Ннади.

22:10 Матч пройдёт на стадионе «Доктор Магальяйнш Пессоа» в Лейрии, также известном как муниципальный стадион Лейрии. Арена была построена к Евро-2004, сейчас вмещает около 23,9 тысячи зрителей и выделяется разноцветными трибунами, беговой дорожкой и необычной архитектурой Томаша Тавейры. Стадион расположен рядом с историческим замком Лейрии, является домашней ареной «Униан Лейрии» и нередко принимает крупные внутренние матчи на нейтральном поле.

22:00 Из заметных потерь у португальцев выделяется Рафаэл Леау. Вингер получил красную карточку в матче с Чили и пропустит встречу с Нигерией из-за дисквалификации. Его отсутствие может открыть дополнительные минуты для Педру Нету, Франсишку Тринкана, Франсишку Консейсау или Гонсалу Гедеша. В обороне и полузащите у Мартинеса, наоборот, широкий выбор: Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Невеш, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш дают тренеру несколько разных сценариев игры.

21:55 В игре с Чили Португалия победила 2:1 благодаря голам Гонсалу Гедеша и Бруну Фернандеша. Этот мяч стал сотым для сборной при Мартинесе, который проведёт уже 40-й матч во главе команды. После назначения испанца Португалия выиграла 29 встреч, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Статистика внушительная, но чемпионат мира станет главным экзаменом для этой модели.

21:50 Кадровые проблемы у Шелля ощутимые. Осимхен и Лукман не вызваны, защитник Иго Огбу получил повреждение в тренировочном лагере и проходил обследование, а Феми Азиз не присоединился к сборной из-за позиции клуба. При этом есть и важные возвращения: Уилфред Ндиди снова в составе и должен выйти с капитанской повязкой.

21:45 Для страны, которая с 1994 года почти регулярно играла на чемпионатах мира, это болезненный провал. Нигерия участвовала в шести из восьми последних мировых первенств и дважды выходила в плей-офф, поэтому отсутствие на турнире в 2026 году воспринимается как серьёзный удар. Но последние результаты показывают, что команда не развалилась: «суперорлы» не проигрывают шесть матчей подряд и выиграли девять из 12 последних встреч. В конце мая Нигерия выиграла Unity Cup в Лондоне, обыграв Ямайку и Зимбабве, а затем сыграла 2:2 с Польшей в товарищеском матче. В Варшаве забили Терем Моффи и Пол Онуачу, которые теперь должны стать главными вариантами впереди на фоне отсутствия Виктора Осимхена и Адемолы Лукмана.

21:40 Нигерия подходит к матчу в совсем другом эмоциональном состоянии. Команда Эрика Шелля не прошла на чемпионат мира, хотя была близка к этому. В квалификации «суперорлы» финишировали позади ЮАР и пробились в стыковой раунд только за счёт разницы мячей, опередив Буркина-Фасо всего на один гол. Затем Виктор Осимхен оформил дубль в дополнительное время против Габона, но в решающей встрече Нигерия уступила ДР Конго по пенальти.

21:35 Роберто Мартинес получил важное усиление перед заключительным спаррингом. К команде присоединились футболисты «ПСЖ» Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья и Гонсалу Рамуш, которые завершали клубный сезон участием в финале Лиги чемпионов. Также в общую группу вернулся Матеуш Нуньеш, восстановившийся после недомогания. Почти все основные варианты у тренерского штаба доступны, но ротация всё равно ожидается. Мартинес уже подтвердил, что Диогу Кошта проведёт полный матч в воротах.

21:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.43.