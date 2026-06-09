В предстоящем экспрессе рассмотрим три товарищеских матча. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.69.

Англия — Коста-Рика

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Англии завершает подготовку к чемпионату мира, который стартует 11 июня. Товарищеская встреча против Коста-Рики станет для команды Томаса Тухеля последней проверкой перед началом турнира. В квалификации ЧМ-2026 англичане показали безупречный результат — 8 побед в 8 матчах и первое место в группе. Команда забила 22 мяча и не пропустила ни одного, уверенно опередив ближайшего преследователя — Албанию.

В недавних встречах Англия обыграла Новую Зеландию (1:0), а до этого уступила Японии (0:1). Также команда сыграла вничью с Уругваем (1:1), упустив победу в компенсированное время. В последних пяти матчах у англичан четыре победы и одна ничья. Единственное поражение на этом отрезке было зафиксировано в игре с Японией.

Коста-Рика не сумела пробиться на чемпионат мира и завершает цикл товарищескими встречами. Матч против Англии станет последним в летнем календаре команды. В квалификации ЧМ-2026 костариканцы не смогли навязать борьбу за выход на турнир, завершив отбор на третьем месте в группе.

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В последних играх команда уступила Колумбии (1:3) и Ирану (0:5), а также не побеждает уже пять матчей подряд. За этот период — три поражения и две ничьи при разнице мячей 3:11.

Коста-Рика испытывает серьёзные проблемы в обороне и редко выдерживает давление соперников высокого уровня. При этом атакующий потенциал остаётся ограниченным, что усугубляет ситуацию. В истории встреч с Англией у команд было два матча: ничья 0:0 и победа англичан 2:0.

Ставка: Победа Англии с форой (-1,5) гола за 1.51.

Боливия — Алжир

Футбол. Товарищеский матч

Боливия чередует редкие удачные матчи с сериями поражений, а проблемы в обороне остаются ключевой слабостью. В последних играх боливийцы смогли обыграть Суринам (2:1), но затем уступили Ираку (1:2), а следом потерпели крупное поражение от Шотландии (0:4). Эти результаты хорошо отражают текущее состояние команды: при отдельных вспышках впереди коллектив часто не выдерживает давление более организованных соперников.

Сборная Алжира, напротив, подходит к матчу в статусе одной из самых стабильных команд своего уровня. В рейтинге ФИФА она значительно выше и в последних встречах подтверждает свой класс результатами. За десять предыдущих матчей алжирцы проиграли лишь один раз, при этом одержав семь побед. В недавних играх команда уверенно разгромила Гватемалу (7:0), сыграла вничью с Уругваем (0:0), а также минимально переиграла Нидерланды (1:0), забив решающий мяч в концовке встречи.

В целом разница между соперниками заметна как по уровню организации игры, так и по стабильности результатов. Боливия часто допускает ошибки в обороне и нестабильна под давлением, тогда как Алжир демонстрирует более выстроенный футбол и уверенно действует против соперников разного стиля.

С учётом текущей формы и класса команд логично ожидать преимущество Алжира. Наиболее вероятный сценарий — контроль игры со стороны африканской сборной и победа с разницей в один-два мяча.

Прогноз: Обе команды не забьют за 1.58.

Португалия — Нигерия

Футбол. Товарищеский матч

Путёвка на ЧМ-2026 далась Португалии непросто: команда могла решить задачу заранее, но потеряла очки в ключевых матчах. Сначала сборная не сумела обыграть Венгрию дома (2:2), затем уступила Ирландии в гостях (0:2), и лишь в заключительном туре уверенно разгромила Армению (9:1), заняв первое место в группе.

Весной сборная провела ряд контрольных встреч против будущих участников чемпионата мира. С Мексикой была зафиксирована ничья 0:0, а США удалось обыграть со счётом 2:0. В последнем товарищеском матче португальцы также добились победы над Чили (2:1), при этом тренерский штаб активно использовал ротацию состава, давая игровое время как лидерам, так и резервистам. В целом команда выглядит мощно в атаке, но периодически допускает расслабленность в концовках матчей.

Сборная Нигерии пропускает текущий чемпионат мира, не сумев пройти квалификацию. Отбор получился напряжённым: команда часто теряла очки в матчах, где считалась фаворитом, и в итоге уступила лидерство ЮАР, финишировав второй с минимальным отставанием. В плей-офф нигерийцы дошли до решающего этапа, но в финале уступили ДР Конго в серии пенальти.

Несмотря на неудачу в отборе, «суперорлы» уверенно выступили на Кубке Африки, дойдя до полуфинала, а также провели несколько успешных товарищеских матчей этой весной, обыграв Иран, Зимбабве и Ямайку, а также сыграв вничью с Иорданией и Польшей.

Ожидается, что Португалия будет контролировать ход игры, а Нигерия постарается действовать на контратаках. Европейская сборная должна выиграть предстоящую встречу.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.55.

3.69 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.69.