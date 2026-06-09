Приблизится ли «Малага» к возвращению в Ла Лигу?

прогноз на битву за выход в Ла Лигу, ставка за 1.85

10 июня в ответном матче полуфинала плей-офф за место в испанской Ла Лиге сыграют «Малага» и «Лас-Пальмас». Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Малага»

Турнирное положение: «Малага» по итогам прошедшего розыгрыша Ла Лиги 2 заняла четвертое место, поэтому получила шанс сыграть в плей-офф за повышение в классе.

Команде немного не хватило для прямого выхода в элитный дивизион, ведь она на четыре очка отстала от второй строчки, которая досталась «Депортиво».

Последние матчи: в первом поединке полуфинала плей-офф клуб на чужом поле одолел «Лас-Пальмас» (1:0), поэтому в ответной встрече может позволить себе даже сыграть вничью.

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Перед этим в заключительном туре второго испанского дивизиона коллектив набрал три очка, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Сарагосой» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Доррио, Хуанпе, Луисми и Пастор, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу 2, «Малага» ни разу не проиграла и пять раз победила.

Это сулит хозяевам отличные шансы на выход в финал плей-офф, особенно если учесть пусть небольшую, но все же фору над соперником, а также фактор своего поля.

Чупе — лучший бомбардир команды в Ла Лиге 2 с 24-мя голами.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» по итогам прошедшего розыгрыша Ла Лиги 2 занял пятое место, поэтому получил шанс сыграть в плей-офф за повышение в классе.

Команда также немногим недобрала очков для прямого выхода в элитный дивизион, на четыре очка отстав от второй строчки, тогда как нынешний соперник опередил ее лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в первом поединке полуфинала плей-офф клуб на своем поле проиграл «Малаге» (0:1), поэтому в ответной встрече ему нужна только победа.

Перед этим в заключительном туре второго испанского дивизиона коллектив набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Депортиво» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Алехандро Гарсия, Луаодис, Сандро Рамирес и Рекоба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу 2, «Лас-Пальмас» выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на успех, особенно если учесть пусть небольшую, но все же фору соперника после первой игры, а также фактор чужого поля.

Хесе — лучший бомбардир команды в Ла Лиге 2 с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Малага» выиграла

в трех последних матчах «Малаги» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Малага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.24. Ничья — в 3.58, выигрыш «Лас-Пальмаса» — в 3.01.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.85.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

1.85 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Малага» — «Лас-Пальмас» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их в пяти из шести последних матчей.

2.24 «Малага» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Малага» — «Лас-Пальмас» принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: «Малага» победит за 2.24