«Атлетико» снова останется без победы

прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 3.65

25 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Атлетико — Атлетик с коэффициентом для ставки за 3.65.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридская команда уже особо ни за что не борется в текущем сезоне испанской Примеры, поскольку для нее все решено.

«Матрасники» идут на четвертой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 57 зачетных баллов.

У коллектива из Мадрида положительная разница забитых и пропущенных мячей — 53:35.

Последние матчи: в прошлых турах «индейцы» проиграли «Эльче» (2:3), «Севилье» (1:2), «Барселоне» (1:2) и «Реалу» (2:3).

Также мадридцы уступили «Реал Сосьедаду» в серии пенальти в финале Кубка Испании, но прошли «Барселону» (2:0, 1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированы Александр Серлот, Маттео Руджери, Адемола Лукман, Давид Ганцко и Хосе Мария Хименес, дисквалифицирован Тьяго Альмада.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне уже смирились с тем, что останутся без медалей по итогам текущего сезона Примеры. «Атлетико» по сути бросил играть в испанском чемпионата. Этот вывод можно сделать и посмотрев на состав команды.

Сейчас «Атлетико» будет бросать все свои силы на Лигу чемпионов. Там их в полуфинале ждет встреча с «Арсеналом» и главной целью является как раз победа в самом престижном турнире Европы.

«Атлетик»

Турнирное положение: команда из города Бильбао является середняком текущего сезона и особо ни за что не борется.

«Баски» по итогам 32 туров имеют в своем активе 41 очко и занимают девятое место в турнирной таблице Примеры.

«Львы» за это время смогли забить 34 мяча, а пропустили целых 45.

Последние матчи: коллектив из провинции Бискайя в прошлой игре смог переиграть «Осасуну» с результатом 1:0.

До этого же «красно-белые» проиграли два матча подряд — «Вильярреалу» (1:2) и «Хетафе» (0:2).

Не сыграют: в лазарете Прадос Диас, а дисквалифицирован Микель Хаурегизар.

Состояние команды: сейчас «Атлетик» только на три очка отстает от шестого «Хетафе» и теоретически может побороться за место в зоне еврокубков, но сделать это команде Эрнесто Вальверде будет сложно, поскольку плотность велика.

Думается, что этот сезон для «Атлетика» будет признан провальным, ведь в прошлой кампании команда стала четвертой и принимала участие в Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Атлетико» выиграл 1 из 8 последних матчей

«Атлетик» проиграл 5 из последних 7 матчей

В последнем очном поединке команд «Атлетик» победил «Атлетико» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.65, а победа «Атлетика» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.

Прогноз: обе команды не в лучшей форме, поэтому вполне могут не выявить победителя.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: в последнее время команды много пропускают, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.40.