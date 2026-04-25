В субботу, 25 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Примеры, в котором мадридский «Атлетико» примет «Атлетик» из Бильбао. Игра начнётся в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

02' Первую атаку провёл по левому флангу «Атлетик» и уже заработал первый угловой.

01' Матч начался!

До матча

21:58 Всё готово к началу игры, ждём стартового свистка через несколько минут.

21:51 Теплый вечер сегодня в Мадриде, +20 прямо сейчас, но по ходу матча возможен небольшой дождь.

21:46 Главный арбитр встречи — 42-летний Хесус Хиль Мансано.

21:35 Сегодняшний матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Метрополитано» вместимостью 70 692 зрителя.

Стартовые составы команд

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Пубиль, Лангле, Руджери, Симеоне, Барриос, Коке, Баэна, Гризманн, Сёрлот.

«Атлетик»: Симон, Горосабель, Вивиан, Паредес, Бершиш, Руис де Галаррета, Рего, И. Уильямс, Гомес, Н. Уильямс, Гурусета.

«Атлетико»

С точки зрения результатов «Атлетико» переживает чуть ли не худший период за долгое время: из восьми матчей с середины марта выигран всего один — у «Барселоны» на «Камп Ноу» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, остальные семь — проиграны. Ладно, один из них проигран в серии пенальти — финал Кубка Короля против «Сосьедада» в прошлые выходные, и по сути это единственное из семи поражений, которое реально имело значение.

Проиграть «Тоттенхэму» (2:3) и «Барсе» (1:2) в ответных матчах в ЛЧ можно было себе позволить — всё равно мадридцы в итоге шли дальше. А поражения в Ла Лиге вообще уже давно не влияют примерно ни на что: команда Симеоне уступила в четырёх турах подряд, но до этого был сделан такой огромный задел, что из лигочемпионской четвёрки «Атлетико» всё равно никто вытеснить не сможет. Конечно, если «Атлетико» продолжит проигрывать в чемпионате всем подряд до конца сезона — теоретические шансы не попасть в топ-4 будут, но очевидно, что предстоящий в среду полуфинал ЛЧ с «Арсеналом» сейчас волнует Чоло куда сильнее, чем очередная игра Ла Лиги.

«Атлетик»

Команда из Бильбао проводит слабый сезон по своим меркам и сейчас идёт лишь на девятом месте в Ла Лиге, но даже так всё ещё претендует на попадание в еврокубки. До шестого места, которое даёт путёвку в Лигу конференций, — всего три очка, причём занимает его «Хетафе», который и провёл на игру больше.

Хотя по последним результатам и не скажешь, что «Атлетику» эти еврокубки так уж сильно нужны: в последних семи турах команда Эрнесто Вальверде проиграла четыре раза, а выиграла только у «Бетиса» (2:1) и «Осасуны» (1:0). «Бильбао» забивает мало — меньше команд из зоны вылета, пропускает довольно много — 1 сухарь за 22 последних матча во всех турнирах, так что выход даже в Лигу конференций по итогам такого невнятного сезона будет скорее чудом: «Атлетику» явно нужна перезагрузка, которую он в общем-то скоро и получит — вместо проработавшего четыре года Вальверде уже точно придёт кто-то другой.

Личные встречи

Матч в Бильбао в первом круге завершился минимальной победой «Атлетика» — 1:0. А в целом противостояние этих команд в последние годы примерно равное: в 18 матчах с начала сезона-2018/19 те и другие одержали по 8 побед, ещё в двух играх зафиксирована ничья.

