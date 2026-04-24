«Арсенал» не сможет обыграть такой же проблемный «Ньюкасл»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.28

25 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 баллов за 33 тура при разнице мячей 63:26.

Последние матчи: предыдущий поединок «Арсенал» провел неудачно, проиграв «Манчестер Сити» (1:2) в АПЛ.

До того команда разошлась миром со «Спортингом» (0:0) в Лиге чемпионов и проиграла «Борнмуту» (1:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмирован — Мерино.

Состояние команды: «Арсенал» имеет шанс выиграть АПЛ впервые за 22 года, но после коллизии в матче с «Ман Сити» по дополнительным показателям уступает «горожанам» в турнирной таблице.

Теперь «канонирам» надо выходить из кризиса, в котором команда оказалась ой как не к месту.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 33 встречи при разнице мячей 46:49.

Последние матчи: предыдущий поединок «Ньюкасл» провел не лучшим образом, потерпев домашнее поражение дома «Борнмуту» (1:2) в АПЛ.

До того команда проиграла «Кристал Пэласу» (1:2) и «Сандерленду» (1:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Крафт, Ливраменто, Шер; дисквалифицирован — Жоэлинтон.

Состояние команды: «Ньюкасл» в текущем сезоне не блещут стабильностью, а последние четыре матча и вовсе закончились поражениями.

«Сороки» находится в кризисе и только высокая плотность в таблице помогает команде Эдди Хау как-то бороться за еврокубки.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» проигрывал в четырех последних матчах

«Арсенал» выиграл только в одной встрече из пяти последних

Матч первого круга завершился победой «Арсенала» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «канониров» ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.80, а победа «Ньюкасла» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.28.

Прогноз: Обе команды переживают не самый лучший период, что может за собой повлечь не самый яркий матч.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды продлят свои серии без побед.

Ставка: Ничья за 4.80