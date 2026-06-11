прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.22

12 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алай». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» пытается избежать борьбы за выживание. Вот и нынче команда пребывает на скромной 12 позиции.

При этом «Талант» на 6 очков оторвался от зоны вылета. Да и победила команда всего 2 раза в 10 матчах текущего чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Талант» не смог обыграть «Алдиер» (1:1).

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Поединок с «Бишкек Сити» также принес один балл в копилку (0:0). Зато немного ранее команда нанесла поражение «Токтогулу» (1:0).

В трех своих последних матчах «Талант» пропустил в свои ворота лишь один мяч. Да и дома команда не проигрывает 2 матча кряду.

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Состояние команды: «Талант» потенциально должен быть в середняках. Вот только победы даются крайне натужно, как, впрочем, и голы.

Притом «Талант» традиционно неудачно противостоит «Алаю». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» привычно претендует на медали чемпионата. На данный момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Плюс «Алай» на 6 очков отстает от третьей позиции. Правда, забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Дордой» (2:0). Оба мяча были забиты в концовке встречи.

Поединок с «Абдыш-Ата» также завершился викторией (2:1). При этом до того команда не уступила крепкой «Алге» (0:0).

Нынче «Алай» находится на подъеме. Команда не знает горечи поражений уже четыре матча кряду.

Состояние команды: «Алай» в последних матчах поднаторел в плане надёжности своих тылов. В трех последних поединках команда пропустила лишь однажды.

Никак не удаётся и решить давние проблемы с реализацией. Да и потери очков на ровном месте давно никого не удивляют. Стабильность в плане результатов только-только начинает проклёвываться.

А вот в гостевых матчах команда выглядит вполне прилично. В шести поединках на выезде она разжилась 11 зачётными пунктами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» видится фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценивается в 3.35, а победа оппонента — в 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.26 и 1.73.

Прогноз: «Алай» несколько прибавил в последнее время, тогда как «Талант» победил всего в одном своем домашнем матче из шести.

2.22 Победа «Алая» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Талант» — «Алай» принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Алая» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.66 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Талант» — «Алай» принесёт прибыль 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.66.

Пять причин, почему ставка зайдет