12 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алай». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.
«Талант»
Турнирное положение: «Талант» пытается избежать борьбы за выживание. Вот и нынче команда пребывает на скромной 12 позиции.
При этом «Талант» на 6 очков оторвался от зоны вылета. Да и победила команда всего 2 раза в 10 матчах текущего чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Талант» не смог обыграть «Алдиер» (1:1).
Поединок с «Бишкек Сити» также принес один балл в копилку (0:0). Зато немного ранее команда нанесла поражение «Токтогулу» (1:0).
В трех своих последних матчах «Талант» пропустил в свои ворота лишь один мяч. Да и дома команда не проигрывает 2 матча кряду.
Состояние команды: «Талант» потенциально должен быть в середняках. Вот только победы даются крайне натужно, как, впрочем, и голы.
Притом «Талант» традиционно неудачно противостоит «Алаю». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Алай»
Турнирное положение: «Алай» привычно претендует на медали чемпионата. На данный момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Плюс «Алай» на 6 очков отстает от третьей позиции. Правда, забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Дордой» (2:0). Оба мяча были забиты в концовке встречи.
Поединок с «Абдыш-Ата» также завершился викторией (2:1). При этом до того команда не уступила крепкой «Алге» (0:0).
Нынче «Алай» находится на подъеме. Команда не знает горечи поражений уже четыре матча кряду.
Состояние команды: «Алай» в последних матчах поднаторел в плане надёжности своих тылов. В трех последних поединках команда пропустила лишь однажды.
Никак не удаётся и решить давние проблемы с реализацией. Да и потери очков на ровном месте давно никого не удивляют. Стабильность в плане результатов только-только начинает проклёвываться.
А вот в гостевых матчах команда выглядит вполне прилично. В шести поединках на выезде она разжилась 11 зачётными пунктами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алай» видится фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценивается в 3.35, а победа оппонента — в 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.26 и 1.73.
Прогноз: «Алай» несколько прибавил в последнее время, тогда как «Талант» победил всего в одном своем домашнем матче из шести.
Ставка: Победа «Алая» за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.66.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Талант» неудачно выступает в родных стенах
- «Алай» победил в двух своих последних матчах
- «Талант» до последней виктории уступил «Алаю» трижды кряду
- Обе команды в 3 своих последних матчах пропустили всего по разу
- «Алай» в гостях в среднем забивает фактически один мяч за матч