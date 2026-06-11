прогноз на матч 17-го тура чемпионата Латвии, ставка за 2.22

12 июня в 17-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Тукумс» и «Даугавпилс». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Тукумс»

Турнирное положение: «Тукумс» уже приучил своих болельщиков к борьбе за выживание. Вот и нынче команда пребывает на скромной 8 позиции.

При этом «Тукумс» имеет поровну очков с идущей в опасной зоне «Гробиней». Да и победила команда всего 2 раза в 16 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. Поражение от «Лиепаи» получилось, что называется, в одну калитку (0:3).

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Поединок с РФШ также очков в копилку не принес (1:3). Да и немного ранее команда была бита мощной «Ригой» (1:3).

В трех своих последних матчах «Тукумс» пропустил 9 мячей. Да и безвыигрышный сериал уже достигает 5 матчей.

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Состояние команды: Разумеется, серия поражений болезненно прошлась по ментальной составляющей игроков. Зона вылета уже совсем близко, и нужно срочно цепляться за очки.

Притом «Тукумс» традиционно неудачно противостоит «Даугавпилсу». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Даугавпилс»

Турнирное положение: «Даугавпилс» привычно окопался в середняках лиги. На данный момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Плюс «Даугавпилс» на 4 очка отстает от четвертой позиции. Правда, забивает команда в среднем фактически один мяч за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда подписала мировую с «Елгавой» (1:1). Да и вообще, «Даугавпилс» не побеждает два матча кряду.

Поединок с «Аудой» завершился минимальной коллизией. При этом до того команда сумела обыграть скромный «Огре Юнайтед» (3:1).

Пока что «Даугавпилс» побеждает по большим праздникам. В 16 матчах чемпионата Латвии команда добыла лишь 5 викторий.

Состояние команды: «Даугавпилс» в последних матчах поднаторел в плане надёжности своих тылов. Плюс в отличной форме находится камерунец Ростанд Нджики, отличившийся уже 6 голами в чемпионате.

Никак не удаётся и решить давние проблемы с реализацией. Да и проигрывает команда каждый второй свой поединок. С такими показателями бороться за выход в еврокубки крайне проблематично.

Плюс ко всему, в гостевых матчах команда выглядит блекло. В семи поединках на выезде она разжилась лишь шестью зачётными баллами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даугавпилс» видится фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценивается в 3.35, а победа оппонента — в 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.26 и 1.73.

Прогноз: «Тукумс» нынче угодил в психологическую яму, тогда как оборона «Даугавпилса» выглядит весьма монолитно.

2.22 Победа «Даугавпилса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Тукумс» — «Даугавпилс» принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Даугавпилса» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.66 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Тукумс» — «Даугавпилс» позволит вывести на карту выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.66.

Пять причин, почему ставка зайдет