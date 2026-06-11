12 июня в 17-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Тукумс» и «Даугавпилс». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.
«Тукумс»
Турнирное положение: «Тукумс» уже приучил своих болельщиков к борьбе за выживание. Вот и нынче команда пребывает на скромной 8 позиции.
При этом «Тукумс» имеет поровну очков с идущей в опасной зоне «Гробиней». Да и победила команда всего 2 раза в 16 матчах чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. Поражение от «Лиепаи» получилось, что называется, в одну калитку (0:3).
Поединок с РФШ также очков в копилку не принес (1:3). Да и немного ранее команда была бита мощной «Ригой» (1:3).
В трех своих последних матчах «Тукумс» пропустил 9 мячей. Да и безвыигрышный сериал уже достигает 5 матчей.
Состояние команды: Разумеется, серия поражений болезненно прошлась по ментальной составляющей игроков. Зона вылета уже совсем близко, и нужно срочно цепляться за очки.
Притом «Тукумс» традиционно неудачно противостоит «Даугавпилсу». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Даугавпилс»
Турнирное положение: «Даугавпилс» привычно окопался в середняках лиги. На данный момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Плюс «Даугавпилс» на 4 очка отстает от четвертой позиции. Правда, забивает команда в среднем фактически один мяч за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда подписала мировую с «Елгавой» (1:1). Да и вообще, «Даугавпилс» не побеждает два матча кряду.
Поединок с «Аудой» завершился минимальной коллизией. При этом до того команда сумела обыграть скромный «Огре Юнайтед» (3:1).
Пока что «Даугавпилс» побеждает по большим праздникам. В 16 матчах чемпионата Латвии команда добыла лишь 5 викторий.
Состояние команды: «Даугавпилс» в последних матчах поднаторел в плане надёжности своих тылов. Плюс в отличной форме находится камерунец Ростанд Нджики, отличившийся уже 6 голами в чемпионате.
Никак не удаётся и решить давние проблемы с реализацией. Да и проигрывает команда каждый второй свой поединок. С такими показателями бороться за выход в еврокубки крайне проблематично.
Плюс ко всему, в гостевых матчах команда выглядит блекло. В семи поединках на выезде она разжилась лишь шестью зачётными баллами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Даугавпилс» видится фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценивается в 3.35, а победа оппонента — в 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.26 и 1.73.
Прогноз: «Тукумс» нынче угодил в психологическую яму, тогда как оборона «Даугавпилса» выглядит весьма монолитно.
Ставка: Победа «Даугавпилса» за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.66.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Тукумс» имеет заметные проблемы с надёжностью тылов
- «Тукумс» победил лишь в двух домашних матчах из восьми
- «Даугавпилс» не проиграл в двух своих последних поединках
- «Тукумс» уступил в 3 матчах кряду
- «Даугавпилс» в гостях в среднем забивает чаще одного мяча за матч