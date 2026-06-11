прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.34

12 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Азия» Талас. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: Бишкекчане нынче не радуют результатами. Команда пребывает на 9-й позиции, однако отставание от топ-5 составляет аж 8 очков.

Причем «Бишкек Сити» в среднем забивает фактически гол за матч. Да и победила команда всего 3 раза в 11 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Алге».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

А вот поединок с «Кыргызалтыном» завершился успехом (2:0). А вот немного ранее команда расписала паритет с «Талантом» (0:0).

В трех своих последних домашних матчах «Бишкек Сити» не пропустил ни разу. Разумеется, в соперниках ходили не столь мощные команды, но все же команда в родных стенах смотрится выгодно.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Потенциально «Бишкек Сити» способен побороться даже за медали. Вот только с реализацией дела обстоят неважно.

Правда, «Бишкек Сити» довольно скромно выглядит в кадровом плане. Да и стабильность результатов хромает на обе ноги.

«Азия» Талас

Турнирное положение: «Азия» Талас борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Плюс «Азия» Талас лишь по дополнительным показателям отстает от «Мурас Юнайтед». Да и забивает команда в среднем реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Азиягол» (3:1). «Азия» Талас тогда забила два быстрых гола.

Поединок с «Токтогулом» также принес три очка (2:1). При этом до того команда уверенно одолела «Озгон» (4:2).

Нынче «Азия» Талас находится на эмоциональном подъеме. Три победы кряду позволяют бодаться за лидерство, да и реализация находится на приличном уровне.

Состояние команды: «Азия» Талас проиграла всего один раз в текущем чемпионате. Да и серия с пропущенными голами составляет уже 5 матчей.

Никак не удаётся и решить проблемы с надежностью тылов. В 11 матчах чемпионата команда пропустила 17 мячей, что многовато для одного из лидеров.

А вот в гостевых матчах команда выглядит довольно прилично. В пяти поединках на выезде она разжилась 11 зачетными баллами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Азия» Талас является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.34. Ничья идёт за 2.95, успех оппонента — за 3.33.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.13, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.69.

Прогноз: «Азия» прекрасно атакует, к тому же победила уже три раза подряд, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

2.34 Победа «Азии» Талас Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Бишкек Сити» — «Азия» Талас принесёт чистый выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Победа «Азии» Талас за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Бишкек Сити» — «Азия» Талас позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет