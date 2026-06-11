12 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Азия» Талас. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.
«Бишкек Сити»
Турнирное положение: Бишкекчане нынче не радуют результатами. Команда пребывает на 9-й позиции, однако отставание от топ-5 составляет аж 8 очков.
Причем «Бишкек Сити» в среднем забивает фактически гол за матч. Да и победила команда всего 3 раза в 11 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Со счетом 1:3 она уступила «Алге».
А вот поединок с «Кыргызалтыном» завершился успехом (2:0). А вот немного ранее команда расписала паритет с «Талантом» (0:0).
В трех своих последних домашних матчах «Бишкек Сити» не пропустил ни разу. Разумеется, в соперниках ходили не столь мощные команды, но все же команда в родных стенах смотрится выгодно.
Состояние команды: Потенциально «Бишкек Сити» способен побороться даже за медали. Вот только с реализацией дела обстоят неважно.
Правда, «Бишкек Сити» довольно скромно выглядит в кадровом плане. Да и стабильность результатов хромает на обе ноги.
«Азия» Талас
Турнирное положение: «Азия» Талас борется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Плюс «Азия» Талас лишь по дополнительным показателям отстает от «Мурас Юнайтед». Да и забивает команда в среднем реже 3 мячей за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Азиягол» (3:1). «Азия» Талас тогда забила два быстрых гола.
Поединок с «Токтогулом» также принес три очка (2:1). При этом до того команда уверенно одолела «Озгон» (4:2).
Нынче «Азия» Талас находится на эмоциональном подъеме. Три победы кряду позволяют бодаться за лидерство, да и реализация находится на приличном уровне.
Состояние команды: «Азия» Талас проиграла всего один раз в текущем чемпионате. Да и серия с пропущенными голами составляет уже 5 матчей.
Никак не удаётся и решить проблемы с надежностью тылов. В 11 матчах чемпионата команда пропустила 17 мячей, что многовато для одного из лидеров.
А вот в гостевых матчах команда выглядит довольно прилично. В пяти поединках на выезде она разжилась 11 зачетными баллами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Азия» Талас является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.34. Ничья идёт за 2.95, успех оппонента — за 3.33.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.13, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.69.
Прогноз: «Азия» прекрасно атакует, к тому же победила уже три раза подряд, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.
Ставка: Победа «Азии» Талас за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Азия» Талас победила в 3 своих последних матчах
- Бишкекчане испытывают сложности с реализацией
- «Азия» Талас в 5 своих последних поединках забивала не меньше двух мячей
- «Бишкек Сити» дома забил всего 4 мяча в 6 поединках
- «Азия» в среднем забивает чаще двух мячей за матч