прогноз на матч 17-го тура чемпионата Латвии, ставка за 2.20

12 июня в 17-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Лиепая» и «Супер Нова». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Лиепая»

Турнирное положение: Лиепайчане все никак не могут приблизиться к тройке. Да, команда идет на 4-й позиции, однако отставание от топ-3 составляет аж 12 очков.

Причем «Лиепая» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Да и победила команда всего 6 раз в 16 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда завершила уверенной победой над «Тукумсом» (3:0). Причем разницу лиепайчане сделали еще в первом тайме.

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А вот поединок с «Елгавой» завершился боевой ничьей (1:1). Зато немного ранее команда была бита «Аудой» (1:3).

В двух своих последних матчах «Лиепая» пропустила всего раз. Разумеется, в соперниках ходили не столь маститые команды, но все же команда постепенно прибавляет.

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Состояние команды: Последний яркий успех не может не окрылять лиепайчан. Плюс команда максимально мотивирована побороться за медали.

Вот только «Лиепая» довольно скромно выглядит в кадровом плане. Да и проблемы с реализацией только-только начали разрешаться.

«Супер Нова»

Турнирное положение: «Супер Нова» изначально виделась борцом за выживание. На деле же команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Плюс «Супер Нова» на 2 очка отстает от четвертого места. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила РФШ (1:2). Да и вообще, «Супер Нова» не блистает пресловутой монолитностью.

Поединок с «Ригой» также принес разочарование (0:3). При этом до того команда сумела обыграть скромную «Гробиню» (2:0).

Нестабильная «Супер Нова» играет от саксофона до ножа. В матчах с более крепкими оппонентами команда зачастую рассыпается, а вот себе подобных может обыграть с какой-то легкостью.

Состояние команды: «Супер Нова» проиграла два своих последних поединка. В них команда пропустила пять мячей.

Никак не удаётся и решить проблемы с надежностью тылов. В 16 матчах чемпионата команда пропустила 23 мяча.

А вот в гостевых матчах команда выглядит довольно прилично. В девяти матчах на выезде она разжилась 15 очками, что очень неплохо по меркам лиги.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» является очевидным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья идёт за 3.70, успех оппонента — за 4.33.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.71, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.02.

Прогноз: «Лиепая» полтора месяца назад обыграла «Супер Нову», да и вообще, в атаке выглядит ярче соперника.

2.20 Фора «Лиепаи» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Лиепая» — «Супер Нова» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Лиепаи» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.66 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Лиепая» — «Супер Нова» принесёт чистый выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.66.

Пять причин, почему ставка зайдет