«Арсенал» примет «Ньюкасл» в матче АПЛ, а на кону у команд стоят задачи разного масштаба. Лондонцы продолжают борьбу за чемпионство, а гости пытаются остановить затяжной спад и не провалить концовку сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+2' Райя забрал мяч в руки после длинного заброса со штрафного.

45' Добавлено 3 минуты.

44' Осула оказался в офсайде на левом фланге.

42' Тонали решился на удар из-за штрафной и попал в Дьёкереша.

40' «Ньюкасл» заработал штрафной, Салиба нарушил правила на Гимарайнше.

38' Защита «Арсенала» легко справилась с забросом Майли с правого фланга.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 1 Удары мимо 4 52 Владение мячом 48 3 Угловые удары 1 3 Фолы 5

36' Майли нарушил правила на Инкапье, перестарался в прессинге.

34' Не сможет продолжить игру Хаверц из-за травмы, вместо него выходит Дьёкереш.

32' Кай Хаверц на газоне, нужна помощь врачей немцу.

30' Тонали с лёта пробил из-за штрафной, мяч летел по очень необычной траектории, но Райя спас команду!

29' «Ньюкасл» заработал свой угловой, Салиба прервал навес Уиллока.

28' Мадуэке простреливал с правого фланга, Ботман выбил мяч в аут.

26' Хаверц выбил мяч из штрафной, а Рэмзи попробовал пробить в касание, но не попал в створ.

24' «Ньюкасл» заработал штрафной на половине поля «Арсенала».

23' Мадуэке решился на удар издали — в руки Поупу.

21' Эдегор в опасной позиции в штрафной получил мяч, бить было неудобно, а передача в центр не получилась.

20' Мадуэке пытался пойти в дриблинг с правого фланга, но потерял мяч.

18' Уиллок неплохо пробил из-за штрафной, Райя на месте.

16' В офсайде оказался Уиллок на правом фланге.

14' Тонали навесил в штрафную «Арсенала», Райя уверенно забрал мяч.

11' «Ньюкасл» забрал мяч после пропущенного мяча, «Арсенал» глубоко садится.

09' ГОООООООЛ! Впереди «Арсенал»! После углового мяч пришёл под удар Эзе у линии штрафной, а тот в касание мощно пробил в самую девятку. 1:0!

09' Тшау в подкате отлично сыграл против Мадуэке, и снова подавать с угла поля надо.

08' Эзе пробил из-за штрафной с левой ноги — мимо ближнего угла.

07' Мадуэке неточно прострелил с правого фланга, снова угловой.

06' Угловой заработал «Арсенал» после песпективной контратаки.

04' Гимарайнш мощно пробил из-за штрафной — выше ворот ушёл мяч.

02' Осула не попал по мячу из отличной позиции перед воротами.

01' «Арсенал» начал с центра, поехали!

До матча

19:15 Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Мадуэке, Хаверц, Эзе.

«Ньюкасл»: Поуп, Майли, Тиау, Ботман, Бёрн, Уиллок, Гимарайнс, Тонали, Мёрфи, Осула, Рэмзи.

19:05 Матч обслужит Сэм Барротт — для «Арсенала» это уже десятая игра при этом арбитре, и до недавнего времени лондонцы шли без поражений (серия прервалась лишь в кубковой встрече с «Саутгемптоном»). В нынешнем сезоне при нём «канониры» обыгрывали «Брайтон», «Эвертон» и «Сандерленд». Барротт также работал на шести матчах «Ньюкасла», три из которых пришлись на текущий сезон (победа и поражение с «Манчестер Сити», ничья с «Вулверхэмптоном»). В его статистике — всего одна красная карточка (минимум среди арбитров с 20+ матчами), но уже шесть назначенных пенальти. Помогать ему будут Тим Вуд и Уэйд Смит, четвёртый арбитр — Стив Мартин. За VAR отвечает Джарред Джиллетт, ассистент VAR — Адриан Холмс.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты подходит к игре под серьёзным давлением. После поражения от «Манчестер Сити» (1:2) «канониры» потеряли лидерство, но имеют шанс быстро вернуть первую строчку — достаточно набрать очки, пока прямой конкурент не играет в чемпионате. При этом форма вызывает вопросы: серия неудачных результатов в апреле снова ударила по уверенности команды.

Впереди у «Арсенала» ещё и полуфинал Лиги чемпионов, что добавляет нагрузки, но в чемпионате права на ошибку почти не осталось. Важным фактором может стать возвращение Букайо Сака, который восстановился после травмы и должен попасть в заявку. Также близок к возвращению Калафьори, тогда как Тимбер и Мерино по-прежнему вне игры.

Дома «Арсенал» традиционно силён, а против «Ньюкасла» имеет хорошую статистику — гости не выигрывают на «Эмирейтс» в чемпионате уже 13 матчей подряд. При этом «канониры» уже обыграли соперника в первом круге (2:1) и могут оформить «дубль» впервые за несколько лет.

«Ньюкасл»

У «Ньюкасла» ситуация противоположная: команда Эдди Хау находится в явном кризисе. Четыре поражения подряд во всех турнирах и восемь неудач в 11 последних матчах АПЛ отбросили «сорок» на 14-е место. Отрыв от зоны вылета остаётся, но по игре и настроению команда выглядит нестабильно.

Проблемы заметны во всех линиях: оборона регулярно допускает ошибки (восьми матчах из 11 команда пропускала минимум дважды), а в атаке не хватает стабильности, несмотря на то что серия с забитыми мячами продолжается. При этом «Ньюкасл» остаётся опасен в переходах — скорость фланговых игроков и стандартные положения остаются ключевыми инструментами.

Кадровая ситуация тоже осложняет задачу: вне игры Ливраменто, Жоэлинтон (дисквалификация), Гордон, Шер и Крафт, хотя возвращение Бруну Гимарайнша должно усилить центр поля.