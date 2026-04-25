«Арсенал» примет «Ньюкасл» в матче АПЛ, а на кону у команд стоят задачи разного масштаба. Лондонцы продолжают борьбу за чемпионство, а гости пытаются остановить затяжной спад и не провалить концовку сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
45+2' Райя забрал мяч в руки после длинного заброса со штрафного.
45' Добавлено 3 минуты.
44' Осула оказался в офсайде на левом фланге.
42' Тонали решился на удар из-за штрафной и попал в Дьёкереша.
40' «Ньюкасл» заработал штрафной, Салиба нарушил правила на Гимарайнше.
38' Защита «Арсенала» легко справилась с забросом Майли с правого фланга.
36' Майли нарушил правила на Инкапье, перестарался в прессинге.
34' Не сможет продолжить игру Хаверц из-за травмы, вместо него выходит Дьёкереш.
32' Кай Хаверц на газоне, нужна помощь врачей немцу.
30' Тонали с лёта пробил из-за штрафной, мяч летел по очень необычной траектории, но Райя спас команду!
29' «Ньюкасл» заработал свой угловой, Салиба прервал навес Уиллока.
28' Мадуэке простреливал с правого фланга, Ботман выбил мяч в аут.
26' Хаверц выбил мяч из штрафной, а Рэмзи попробовал пробить в касание, но не попал в створ.
24' «Ньюкасл» заработал штрафной на половине поля «Арсенала».
23' Мадуэке решился на удар издали — в руки Поупу.
21' Эдегор в опасной позиции в штрафной получил мяч, бить было неудобно, а передача в центр не получилась.
20' Мадуэке пытался пойти в дриблинг с правого фланга, но потерял мяч.
18' Уиллок неплохо пробил из-за штрафной, Райя на месте.
16' В офсайде оказался Уиллок на правом фланге.
14' Тонали навесил в штрафную «Арсенала», Райя уверенно забрал мяч.
11' «Ньюкасл» забрал мяч после пропущенного мяча, «Арсенал» глубоко садится.
09' ГОООООООЛ! Впереди «Арсенал»! После углового мяч пришёл под удар Эзе у линии штрафной, а тот в касание мощно пробил в самую девятку. 1:0!
09' Тшау в подкате отлично сыграл против Мадуэке, и снова подавать с угла поля надо.
08' Эзе пробил из-за штрафной с левой ноги — мимо ближнего угла.
07' Мадуэке неточно прострелил с правого фланга, снова угловой.
06' Угловой заработал «Арсенал» после песпективной контратаки.
04' Гимарайнш мощно пробил из-за штрафной — выше ворот ушёл мяч.
02' Осула не попал по мячу из отличной позиции перед воротами.
01' «Арсенал» начал с центра, поехали!
До матча
19:15 Стартовые составы команд:
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Мадуэке, Хаверц, Эзе.
«Ньюкасл»: Поуп, Майли, Тиау, Ботман, Бёрн, Уиллок, Гимарайнс, Тонали, Мёрфи, Осула, Рэмзи.
19:05 Матч обслужит Сэм Барротт — для «Арсенала» это уже десятая игра при этом арбитре, и до недавнего времени лондонцы шли без поражений (серия прервалась лишь в кубковой встрече с «Саутгемптоном»). В нынешнем сезоне при нём «канониры» обыгрывали «Брайтон», «Эвертон» и «Сандерленд». Барротт также работал на шести матчах «Ньюкасла», три из которых пришлись на текущий сезон (победа и поражение с «Манчестер Сити», ничья с «Вулверхэмптоном»). В его статистике — всего одна красная карточка (минимум среди арбитров с 20+ матчами), но уже шесть назначенных пенальти. Помогать ему будут Тим Вуд и Уэйд Смит, четвёртый арбитр — Стив Мартин. За VAR отвечает Джарред Джиллетт, ассистент VAR — Адриан Холмс.
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты подходит к игре под серьёзным давлением. После поражения от «Манчестер Сити» (1:2) «канониры» потеряли лидерство, но имеют шанс быстро вернуть первую строчку — достаточно набрать очки, пока прямой конкурент не играет в чемпионате. При этом форма вызывает вопросы: серия неудачных результатов в апреле снова ударила по уверенности команды.
Впереди у «Арсенала» ещё и полуфинал Лиги чемпионов, что добавляет нагрузки, но в чемпионате права на ошибку почти не осталось. Важным фактором может стать возвращение Букайо Сака, который восстановился после травмы и должен попасть в заявку. Также близок к возвращению Калафьори, тогда как Тимбер и Мерино по-прежнему вне игры.
Дома «Арсенал» традиционно силён, а против «Ньюкасла» имеет хорошую статистику — гости не выигрывают на «Эмирейтс» в чемпионате уже 13 матчей подряд. При этом «канониры» уже обыграли соперника в первом круге (2:1) и могут оформить «дубль» впервые за несколько лет.
«Ньюкасл»
У «Ньюкасла» ситуация противоположная: команда Эдди Хау находится в явном кризисе. Четыре поражения подряд во всех турнирах и восемь неудач в 11 последних матчах АПЛ отбросили «сорок» на 14-е место. Отрыв от зоны вылета остаётся, но по игре и настроению команда выглядит нестабильно.
Проблемы заметны во всех линиях: оборона регулярно допускает ошибки (восьми матчах из 11 команда пропускала минимум дважды), а в атаке не хватает стабильности, несмотря на то что серия с забитыми мячами продолжается. При этом «Ньюкасл» остаётся опасен в переходах — скорость фланговых игроков и стандартные положения остаются ключевыми инструментами.
Кадровая ситуация тоже осложняет задачу: вне игры Ливраменто, Жоэлинтон (дисквалификация), Гордон, Шер и Крафт, хотя возвращение Бруну Гимарайнша должно усилить центр поля.