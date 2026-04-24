прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 2.00

25 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Хетафе — Барселона с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Хетафе»

Турнирное положение: команда из одноимённого города в провинции Мадрид претендует на попадание в зону еврокубков по итогам сезона.

В настоящий момент в активе «городских» 44 очка и шестая строчка в турнирной таблице.

За 32 матча мадридцы смогли забить 28 мячей, а пропустили целых 32.

Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» выиграли у «Реал Сосьедада» (1:0), но проиграли «Леванте» (0:1).

До этого же мадридский коллектив смог переиграть «Атлетик» (2:0) и «Эспаньол» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Хуанми и Борха Майорал.

Состояние команды: в последнее время «Хетафе» набрал отличную форму и смог подняться в зону еврокубков. Подопечным Хосе Бордаласа необходимо продолжать в том же духе, чтобы принять участие в международном турнире, поскольку плотность высока.

Но прогресс у «Хетафе» уже на лицо, ведь в прошлом сезоне команда финишировала только 13-й. Сейчас же она точно будет выше.

«Барселона»

Турнирное положение: «блаугранас» продолжают уверенно идти к очередному чемпионскому титулу и им вряд ли уже кто-то сможет помешать.

Команда из Барселоны располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету 82 зачетных балла.

«Сине-гранатовые» имеют лучшую статистику забитых и пропущенных мячей в лиге — 85:30.

Последние матчи: в прошлых турах каталонцы победили «Сельту» (1:0), «Эспаньол» (4:1), «Атлетико» (2:1) и «Райо Валькано» (1:0).

Каталонский коллектив умудрился вылететь из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух встреч «Атлетико» (0:2, 2:1).

Не сыграют: травмированы Ламин Ямаль, Рафинья, Марк Берналь и Андреас Кристенсен.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика не должны отпускать чемпионский титул. «Барселона» уже на девять баллов опережает второй «Реал» и ей надо много терять, чтобы подпустить к себе мадридцев.

Как раз победа в чемпионате Испании и спасет сезон для «Барселоны», ведь команда не смогла побороться за Лигу чемпионов и Кубок Испании. Но все же завершит сезон с титулом.

Статистика для ставок

«Хетафе» выиграл 3 из 4 последних матчей

«Барселона» проиграла 1 из последних 13 матчей

В последнем очном поединке команд «Барселона» разгромила «Хетафе» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Хетафе» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.97.

Прогноз: «Барселона» на ходу, сильнее и должна брать три очка.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: «Барселона» в последних матчах мало пропускает, а «Хетафе» на протяжении всего сезона играет нерезультативно, поэтому ждем низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.