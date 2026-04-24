25 апреля в 1/2 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Начало игры — в 19:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» начали свой путь с 1/32 финала, где разгромили «Эксетер Сити» (10:1). Далее были повержены «Солфорд» (2:0), «Ньюкасл» (3:1) и «Ливерпуль» (4:0)

Последние матчи: предыдущий поединок «горожане» провели успешно, минимально обыграв «Бернли» (1:0) в прошлом туре АПЛ.

До того команда обыграла «Арсенал» (2:1) и «Челси» (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Рубен Диаш, Гвардиол, Родри.

Состояние команды: Команда Хосепа Гвардиолы после победы в Кубке английской лиги обрела некоторую уверенность и неизменно побеждает.

Нет сомнений, что «горожане» не ограничатся борьбой за чемпионство, а также будут делать все возможное для победы в кубке страны и достижения внутреннего «требла».

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» тоже начали свой путь с 1/32 финала, где был обыгран дома «Донкастер» (3:2). Затем были одержаны победы над «Лестером» (2:1), «Фулхэмом» (1:0) и «Арсеналом» (2:1).

Последние матчи: предыдущий поединок «святые» провели не лучшим образом, разойдясь миром с «Бристоль Сити» (2:2) в последнем туре Чемпионшипа.

До того команда победила «Суонси» (2:1) и «Блэкберн» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Макарти, Роэрслев Расмуссен.

Состояние команды: «Святые» отчаянно бьются за возвращение в АПЛ, но вряд ли сможет пробиться напрямую.

Команда проводит впечатляющий отрезок и ни разу не проиграла с середины января.

Статистика для ставок

«Саутгемптон» не проигрывал на протяжении двадцати встреч

«Манчестер Сити» побеждал в пяти последних играх

Команды между собой играли год назад — тогда матч завершился нулевой ничьей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «горожан» ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 7.20, а победа «Саутгемптона» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со противоположными коэффициентами — 1.40 и 2.73.

Прогноз: «Ман Сити» бьется за чемпионство и даст ряду игроков отдохнуть, но вряд ли это скажется на итоговом результате.

1.99 Победа «Манчестер Сити» с форой -2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой -2 за 1.99.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче обе команды отметятся забитыми голами.

1.89 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» позволит вывести на карту выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Обе забьют за 1.89