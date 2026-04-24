Кто победит в первом матче серии?

В пятницу, 24 апреля, ярославский «Локомотив» примет омский «Авангард» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Качественно хоккеисты «Авангарда» сыграли в обороне и атаке, создав задел в 2 шайбы по итогам первого периода.

20' Гоол! 0:2. Эндрю Потуральски за секунду до конца периода нанес бросок с отрицательного угла, шайба от щитков вратаря хозяев Исаева заскочила в сетку.

20' В полном составе играет «Авангард».

20' Контр-атака «Авангарда» в меньшинстве, забил Маклауд гол с добивания, но судьи отменили взятие ворот из-за блокировки вратаря хозяев Мартыновым.

19' Бросок Шалунова с цента зоны атаки «Локомотива» успел накрыть один из защитников «Авангарда».

18' Удаление у «Авангарда», за выброс шайбы на 2 минуты удален Джованни Фьоре.

17' Позиционная атака «Авангарда» к броску по воротам «Локомотива» не привела.

16' С шайбой хоккеисты «Локомотива», планомерно развивают хозяева позиционную атаку.

15' В среднем темпе развивается игра, чувствуется высокая цена ошибки в действиях игроков.

14' Быстрая атака «Авангарда», но в положение «вне игры» попал Дмитрий Рашевский.

13' Затяжная атака «Локомотива», организованно обороняются хоккеисты «Авангарда».

12' Бросок Фрейза с острого угла по воротам «Авангарда», шайба зацепив перекладину отскочила на площадку.

11' Плотная борьба идёт на всех участках площадки.

10' Бросок Никиты Кирьянова из круга вбрасывания зоны атаки «Локомотива», блином отразил шайбу вратарь гостей Никита Серебряков.

09' Гоол! 0:1. Василий Пономарёв пробрался за ворота «Локомотива» и прострелил на пятак, шайба от клюшки защитника хозяев залетела в сетку ворот Даниила Исаева.

08' Позиционная атака «Локомотива», внимательно обороняются омичи.

07' «Локомотив» играет в полном составе.

06' Расставились хоккеисты «Авангарда» в большинстве в зоне атаки.

06' В полном составе играет «Авангард».

05' Удаление у «Локомотива», на 2 минуты за удар клюшкой удален Рихард Паник.

05' Хорошо получается обороняться у омичей в меньшинстве, мало что в большинстве получается у «Локомотива».

04' Удаление у «Авангарда», на 2 минуты за подножку удален Эндрю Потуральски.

04' Зацепившись за владение шайбой игроки «Авангарда» перевели игру в зону «Локомотива».

03' Команда «Авангард» играет в полном составе.

02' Удаётся хоккеистам «Авангарда» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

01' Удаление у «Авангарда», за нарушение численного состава, командный штраф 2 минуты.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Авангарда».

До матча

18:58 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителя.

18:40 Главными судьями матча будут Сергей Беляев из Воскресенска и Евгений Гамалей из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев, Кирьянов, Николаев, Иванов, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрейз, Сурин, Березкин, Шалунов, Полунин, Алексеев.

Стартовый состав «Авангарда»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Войнов, Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Гуляев, Блажиевский, Маклауд, Долженков, Фьоре, Окулов, Потуральски, Пилипенко, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Пономарёв, Рашевский.

«Локомотив»

Регулярный сезон ярославцы завершили в статусе 1-й команды Западной конференции, набрав 98 очков. На 10 пунктов «Локо» обошел в зачете 2-е «Динамо» Минск. После волевой победы над «Спартаком» (3:2), закончившей серию со счетом 4-1, «Локомотив» сдержанно разобрался с «Салаватом» на домашнем льду (1:0, 2:0). Самая результативная игра 1/4 прошла 12 апреля на льду уфимцев, которая также осталась за командой Боба Хартли (3:2). В четвертом матче ярославцы переехали хозяев вчистую (4:0).

Если по первой серии со «Спартаком» к «Локомотиву» могли возникать вопросы с точки зрения организации игры, то противостояние с «Салаватом» действующий чемпион провел в условиях абсолютного превосходства. Трижды в четырех матчах команда Боба Хартли отыграла «на ноль». Заслуга эта принадлежит Даниилу Исаеву, который к текущему моменту оформил четыре «сухаря» в рамках нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. У «Локомотива» потерь нет.

«Авангард»

В суммарной таблице лиги «Авангард» оказался на 2-й строчке с 99 очками на счету. На 6 турнирных пунктов омичи отстали от победителя регулярки — «Металлурга». Четвертьфинальный раунд с ЦСКА «Авангард» начал с двух домашних побед (3:0, 3:2) и вместе с тем взял верх в овертайме игры в столице (3:2, от). В четвертой встрече с армейцами команда Ги Буше потерпела поражение (1:3), но в на родной площадке вновь показала превосходство (2:1).

Как и в случае с «Нефтехимиком», в серии против ЦСКА «Авангард» дал одну осечку. Однако в контексте четвертьфинала омичи показали больший контроль и самообладание, чем в раунде 1/8. На отрезке в четырнадцать последних матчей, включая игры регулярного чемпионата, команда Ги Буше установила двенадцать побед. На выезде в рамках плей-офф северяне допустили одно поражение в трех встречах. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Иван Игумнов.

Личные встречи

Команды сыграли 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ, оба раза победил «Авангард», в Омске 4:1, а в Ярославле 0:3. Ещё одна игра была сыграна в рамках предсезонного турнира Кубка Блинова, тогда победил «Авангард» со счетом 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95