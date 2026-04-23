В первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 24 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Авангард с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон ярославцы завершили в статусе 1-й команды Западной конференции, набрав 98 очков. На 10 пунктов «Локо» обошел в зачете 2-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: После волевой победы над «Спартаком» (3:2), закончившей серию со счетом 4-1, «Локомотив» сдержанно разобрался с «Салаватом» на домашнем льду (1:0, 2:0).

Самая результативная игра 1/4 прошла 12 апреля на льду уфимцев, которая также осталась за командой Боба Хартли (3:2). В четвертом матче ярославцы переехали хозяев вчистую (4:0).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: Если по первой серии со «Спартаком» к «Локомотиву» могли возникать вопросы с точки зрения организации игры, то противостояние с «Салаватом» действующий чемпион провел в условиях абсолютного превосходства.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Трижды в четырех матчах команда Боба Хартли отыграла «на ноль». Заслуга эта принадлежит Даниилу Исаеву, который к текущему моменту оформил четыре «сухаря» в рамках нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В суммарной таблице лиги «Авангард» оказался на 2-й строчке с 99 очками на счету. На 6 турнирных пунктов омичи отстали от победителя регулярки — «Металлурга».

Последние матчи: Четвертьфинальный раунд с ЦСКА «Авангард» начал с двух домашних побед (3:0, 3:2) и вместе с тем взял верх в овертайме игры в столице (3:2, от).

В четвертой встрече с армейцами команда Ги Буше потерпела поражение (1:3), но в на родной площадке вновь показала превосходство (2:1).

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: Как и в случае с «Нефтехимиком», в серии против ЦСКА «Авангард» дал одну осечку. Однако в контексте четвертьфинала омичи показали больший контроль и самообладание, чем в раунде 1/8.

На отрезке в четырнадцать последних матчей, включая игры регулярного чемпионата, команда Ги Буше установила двенадцать побед. На выезде в рамках плей-офф северяне допустили одно поражение в трех встречах.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает в основное время в 14 домашних матчах кряду

«Локомотив» не пропускал больше 1 гола в 4 матчах на домашнем льду из 6 последних

«Авангард» обыграл «Локомотив» в 4 личных встречах из 6 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 3.87, победа «Авангарда» — в 3.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 3.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.35.

Прогноз: В последние сезоны эти команды неизменно пересекаются друг с другом в плей-офф. При этом выгоду от перекрестного формата ранее получал «Локомотив».

В контексте ближайшей встречи у команды Боба Хартли, который хорошо знаком с «Омском», имеется необходимый технический арсенал, чтобы начать противостояние с домашней победы.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.95.

Прогноз: Голкипер «Ярославля» демонстрирует исключительную форму, а с учетом умения хозяев грамотно действовать от обороны у «Авангарда» могут возникнуть проблемы в позиционном наступлении.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 1.80.