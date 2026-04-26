«Челси» и «Лидс» встретятся в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли». Лондонцы пытаются спасти сезон на фоне кризиса, а «Лидс» подходит к игре на волне уверенности и стабильности в чемпионате. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

30' Жоау Педру с разворота пробил с линии штрафной – рядом со штангой пролетел мяч!

29' Арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Калверта-Льюина.

27' «Лидс» заработал штрафной на половине поля соперника, Нету фолил.

25' Более 75% владения у «Челси» к этой минуте, впечатляющий старт!

23' ГОООООООЛ! «Челси» впереди! Педру Нету навесил с правого фланга в штрафную, Энцо вовремя подключился и головой отправил мяч в сетку! 1:0!

22' Богл до конца прессинговал Чалобу, но в итоге от Джейдена мяч ушёл за лицевую.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 78 Владение мячом 22 1 Угловые удары 1 2 Фолы 2

21' Энцо отдал в штрафную на Жоау Педру, тот в касание бил в ближний угол и попал в штангу! Очень опасно у ворот «Лидса»!

19' Гарначо в падении пробил после скидки Энцо, Бийол заблокировал удар!

18' Угловой заработал «Челси».

16' Калверт-Льюин высоко выпрыгнул в штрафной, но защитники «Челси» выбили мяч после подачи с угла поля.

14' Санчес спасает «Челси»! Окафор в касание покатил в штрафную на Эронсона, тот бил в дальний угол, но кипер вытянул ногу и отразил удар!

12' Гарначо не успел прострелить от лицевой линии, упустил мяч за пределы поля.

10' Педру Нету не догнал мяч на правом фланге, слишком сильным получился заброс.

09' Жёстко Бийол встретил Жоау Педру, но арбитр не фиксирует фол.

07' Не получился заброс в штрафную у Энцо, мяч ушёл за лицевую.

06' Энцо с полулёта пробил из-за штрафной, Перри уверенно забрал мяч.

04' Сильно выше ворот со штрафного пробил Танака, зря так долго готовились к удару игроки «Лидса».

03' Долго готовится к штрафному «Лидс», Гюсто нужно было оказать помощь — что-то с голеностопом у француза.

01' В первой же атаке опасный штрафной заработал «Лидс»! Окафора сбил Кайседо, метра 22 до ворот.

01' Стартовый свисток на «Уэмбли», «Челси» начал с центра, поехали!

До матча

17:00 Отличная погода в Лондоне сегодня вечером, около 18 градусов и без дождя.

16:45 Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Чалоба, Тосин, Гюсто, Лавиа, Кайседо, Гарначо, Энцо (к), Нету, Жоау Педру.

«Лидс»: Перри, Богл, Гудмундссон, Струйк, Бийол, Джастин, Ампаду, Танака, Эронсон, Окафор, Калверт-Льюин.

«Челси» выходит с достаточно сбалансированной схемой 4-2-3-1, где двойка Лавиа — Кайседо должна стабилизировать центр поля и закрыть пространство под быстрые атаки соперника. При этом креатив ложится на Энцо и фланги с Гарначо и Нету, а Жоау Педру даёт подвижность в роли центрального форварда. У «Лидса» более насыщенная структура с акцентом на плотность в середине и быстрые выходы вперёд — многое будет зависеть от того, сможет ли команда выдержать давление и использовать свои моменты в переходах.

16:35 Матч обслужит Джарред Джиллетт. 39-летний арбитр в текущем сезоне уже работал на играх обеих команд: с «Лидсом» — четыре раза, с «Челси» — трижды, причём во всех трёх случаях лондонцы добивались побед. Всего на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он показал 83 жёлтые карточки и лишь одно удаление. Помогать Джиллетту будут ассистенты Нил Дэвис и Саймон Лонг, четвёртый арбитр — Томас Кирк. За систему ВАР отвечают Пол Ховард и Сиан Мэсси-Эллис.

«Челси»

Неделя для «Челси» получилась максимально турбулентной. После серии неудач и поражения от «Брайтона» (0:3) клуб расстался с Лиамом Росеньором, а команду вновь принял временный тренер Калум Макфарлейн. В чемпионате ситуация ухудшается — пять поражений подряд без забитых мячей фактически выбили «синих» из борьбы за Лигу чемпионов.

Тем не менее, Кубок остаётся шансом спасти сезон. На этой стадии у «Челси» солидный опыт: девять выходов в финал из последних 11 полуфиналов. К тому же команда — самая результативная в текущем розыгрыше (20 голов), пусть и добыты они были в матчах против соперников более низкого уровня.

Кадровая ситуация остаётся непростой: вне игры Эстевао, под вопросом Рис Джеймс и Коул Палмер, но возвращение Жоау Педру может добавить вариативности в атаке. Главная проблема — не столько состав, сколько потеря уверенности и системности в игре.

«Лидс»

«Лидс» подходит к полуфиналу в совершенно ином состоянии. Команда Даниэля Фарке не проигрывает семь матчей подряд во всех турнирах и практически решила задачу сохранения места в АПЛ. Это позволяет сосредоточиться на Кубке без дополнительного давления.

Для клуба это первый полуфинал с конца 80-х, и сам факт выхода на такую стадию уже успех. Однако текущая форма даёт основания рассчитывать на большее. «Лидс» стабилен, организован и опасен в переходах, а атакующая линия распределяет нагрузку — сразу восемь разных игроков забивали в этом розыгрыше турнира.

Есть и нюансы: команда давно неудачно играет на «Уэмбли» и не забивает там уже несколько матчей подряд. Плюс потеря Илии Груева ограничивает глубину в центре поля, хотя в остальном состав близок к оптимальному.

Контекст и цифры

Исторически «Челси» уверенно играет против «Лидса» в Кубке Англии — шесть побед в шести противостояниях. Однако в текущем сезоне картина иная: «синие» не смогли обыграть соперника в двух матчах АПЛ (поражение и ничья).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83.