Мюнхенская «Бавария» не намерена выкупать права на нападающего Николаса Джексона у лондонского «Челси». Об этом сообщил менеджер немецкой команды Макс Эберль в эфире ZDF. Следовательно, по завершении сезона футболист вернётся в английский клуб.

«Бавария» взяла Джексона в аренду у «Челси» в августе 2025 года. По информации СМИ, опция выкупа прав на игрока составляет примерно 64 миллиона евро.

За текущий сезон 24-летний футболист провел 29 матчей за мюнхенскую команду во всех турнирах. На его счету 10 голов и четыре результативные передачи.