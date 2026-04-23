The Athletic объясняет, как отсутствие опыта и доверия в раздевалке обрекло Лиама Росеньора на провал в Лондоне.

Самым показательным моментом последней пресс-конференции Лиама Росеньора в роли главного тренера «Челси» во вторник стал его откровенный ответ на вопрос о том, свидетельствует ли провальная игра команды в матче, завершившемся поражением 0:3 от «Брайтона», о потере контакта между ним и футболистами.

Судя по этому матчу, похоже, что да. Я не буду врать. Это было неприемлемо. Я не чувствую, что между мной и игроками есть разрыв. Мы очень тесно работаем с ними — на тренировках, в индивидуальных беседах, на командных собраниях. Мы отдаем игрокам все. Но есть недостаток духа, недостаток веры, и это может создавать такое впечатление. Сейчас я не могу с этим спорить, потому что наша текущая серия результатов недопустима, и эта игра — тоже. Лиам Росеньор бывший главный тренер «Челси»

Несмотря на последующее отрицание, то, как легко Росеньор принял саму постановку вопроса, стало негласным признанием ситуации, которую в «Челси» быстро — пусть и с явным сожалением, учитывая высокую оценку тренера внутри клуба — сочли неприемлемой.

Уже несколько недель «Челси» не выглядит командой, которая верит в своего главного тренера. Спад начался с момента, когда Филип Йёргенсен отдал мяч прямо на ногу Брадли Баркола на 74-й минуте матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» в прошлом месяце. После очередного унизительного поражения от «Брайтона» — пятого подряд поражения в АПЛ без забитых мячей — Росеньор выглядел тренером, у которого закончились идеи.

В этом нет ничего удивительного. Росеньор — молодой специалист без большого опыта: до назначения в «Челси» его тренерский опыт ограничивался временной работой в «Дерби Каунти», полутора годами в «Халл Сити» и примерно таким же сроком во главе «Страсбурга», клуба‑партнера BlueCo.

У него была добротная карьера футболиста, но назвать ее элитной нельзя. Единственный трофей — Кубок Английской футбольной лиги 2003 года с «Бристоль Сити».

«Челси» проиграл пять матчей подряд в АПЛ — общий счет 0:11

Ничто в футбольном прошлом Росеньора не могло подготовить его к масштабу и уровню давления этой задачи. По всем отзывам, он умный человек и тренер с современными, прогрессивными тактическими идеями, и у него хватало смелости применять их в матчах высокого уровня в «Челси».

Он также не обращал внимания на насмешки извне и полностью отдавался работе, но ценность любого плана теряет смысл, если у тебя нет возможности убедить подчиненных следовать ему.

Проблема, которая погубила Росеньора, была заложена в самом его назначении: у него не было оснований для авторитета в клубе масштаба «Челси». Большинство тренеров, которые оказываются на таком уровне, могут сослаться на послужной список успехов. Даже относительно неопытный Энцо Мареска имел за плечами выход в АПЛ с «Лестером» и особый статус ученика Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

В противном случае на помощь обычно приходит выдающаяся игровая карьера, обеспечивающая мгновенное уважение. Именно поэтому Фрэнк Лэмпард смог сразу заявить о себе в «Челси» летом 2019 года, а Майкл Каррик без проблем сплотил подавленную раздевалку «Манчестер Юнайтед».

У Росеньора не было ни того, ни другого. Единственной опорой его авторитета в «Челси» оставался сам факт назначения (причем дважды) со стороны BlueCo. Эта основа пошатнулась после вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ», когда Энцо Фернандес и Марк Кукурелья публично поставили под сомнение решения владельцев и спортивного руководства. Рано или поздно она должна была рухнуть под натиском провальных выступлений и отсутствия результатов.

Имидж «человека BlueCo» тоже не мог сыграть Росеньору на руку в глазах болельщиков «Челси». В первые недели его имя скандировали после побед, но близость к крайне непопулярным владельцам и спортивному менеджменту неизбежно подорвала доверие, как только результаты ухудшились. Кричалки, обрушившиеся на него с гостевого сектора на стадионе «Амекс» во вторник, уже звучали как приговор.

Все это вряд ли можно считать упреком в адрес Росеньора, который попросту не мог отказаться от предложения «Челси». Приняв его, он сделал все возможное, чтобы соответствовать ожиданиям: старался демонстрировать нужную харизму, держаться как тренер элитного уровня, несмотря на отсутствие серьезного послужного списка.

Но если со стороны это выглядело не слишком убедительно, то рассчитывать, что раздевалка, полная звездных футболистов, автоматически поверит ему, было изначально слишком смело. Ответственность за то, что Росеньор оказался в заведомо проигрышной ситуации, полностью лежит на BlueCo и спортивном руководстве «Челси».

На прошлой неделе совладелец клуба Бехдад Эгбали заявил, что за 18 месяцев работы Росеньора в «Страсбурге» в клубе «понимали, кого берут». Но как руководство могло не предвидеть, к чему все это приведет?

Идея о том, что контракт на шесть с половиной лет способен дать тренеру тот авторитет, который не обеспечен опытом и достижениями, выглядела сомнительно уже тогда — а сейчас кажется откровенно абсурдной.

Уход Энцо Марески в начале года не входил в планы и поставил BlueCo в крайне непростое положение. Плотный январский календарь не оставлял времени на полноценный поиск нового тренера, как это обычно происходит летом, и в этих условиях Росеньор рассматривался как вариант, обеспечивающий преемственность.

Но эта логика не выдержала проверки. Росеньор не мог рассчитывать на доверие, которое Мареска заработал, приведя этих игроков «Челси» к топ-4 и двум трофеям в прошлом сезоне. К тому же его тактический подход заметно отличался: попытка перестроить команду на более энергичную и радикальную модель персональной игры без мяча привела к резкому ухудшению оборонительной структуры и целой серии все более курьезных пропущенных голов.

Ставка BlueCo на потенциал Росеньора, возможно, оказалась не ошибочной, а преждевременной. У него еще достаточно времени, чтобы проявить себя как тренер топ-уровня в другом месте, и было бы большим разочарованием, если этот неудачный опыт в «Челси» отпугнет его или заставит будущих работодателей относиться к нему с осторожностью.

За свою карьеру он уже показал достаточно, чтобы предположить: в подходящем клубе он, возможно, сможет создать себе репутацию и накопить опыт, достойный еще одного подобного шанса. Но в конечном счете BlueCo сделали ставку на самих себя, вопреки всей логике элитного футбола. На этом уровне время и доверие быстро заканчиваются, если нет результата.

Этот урок клуб должен был усвоить еще после неудачи Грэма Поттера в первый год проекта. Тот факт, что похожий сценарий повторяется на четвертый год, вызывает тревогу — особенно с учетом того, сколько серьезных решений предстоит принять руководству.

На «Стэмфорд Бридж» грядет очередное лето перемен: клуб ищет уже пятого постоянного главного тренера за четыре года при владельцах из BlueCo. Если это руководство хочет справиться с нарастающим кризисом доверия со стороны болельщиков и недовольством внутри команды, им необходимо сделать выбор в пользу фигуры, в которую смогут поверить все.