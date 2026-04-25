прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 1.83

26 апреля в 1/2 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Челси» и «Лидс». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Челси — Лидс с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» начали свой путь с 1/32 финала, где разгромили «Чарльтон» (5:1). Далее были повержены «Халл» (4:0), «Рексхэм» (4:2) и «Порт Вэйл» (7:0)

Последние матчи: предыдущий поединок «синие» провели неудачно, потерпев разгромное поражение от «Брайтона» (0:3) в прошлом туре АПЛ.

До того команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Колвилл, Эстевао, Байноу-Гиттенс, Йоргенсен.

Состояние команды: «Челси» испытывает серьезные трудности в этом сезоне. Команда практически везде потеряла шансы на победу и только в Кубке Англии «синие» могут зацепиться за победу.

Но последние игры команды не добавляют особого оптимизма перед предстоящим полуфинальным матчем

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» тоже начали свой путь с 1/32 финала, где был обыгран в гостях «Дерби Каунти» (3:1). Затем были одержаны победы над «Бирмингемом» (1:1, 4:2 пен), «Норвичем» (1:0) и «Вест Хэмом» (2:2, 4:2 пен.).

Последние матчи: предыдущий поединок «павлины» провели неплозо, разойдясь миром с «Борнмутом» (2:2) в последнем туре АПЛ.

До того команда победила «Вулверхэмптон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Груев.

Состояние команды: «Лидс» неплохо проводит весну, не проигрывая уже чуть более месяца.

Команда Даниэля Фарке в текущем сезоне доставляла немало проблем грандам АПЛ, а в Кубке Англии шанс сотворить сенсацию у «павлинов» очень даже неплохой.

Статистика для ставок

«Лидс» не проигрывал на протяжении семи встреч подряд

«Челси» победил только в одной из последних восьми игр

Команды между собой играли дважды в АПЛ — в Лидсе «павлины» выиграли со счетом 3:1, а в Лондоне команды разошлись миром со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «синих» ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа «Лидса» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со противоположными коэффициентами — 1.83 и 1.91.

Прогноз: Для обеих команд это прекрасный шанс сделать еще один шаг к трофею и вряд ли стоит ожидать трусливой игры от кого-либо.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.83.

Прогноз: «Лидс» находится в лучшей форме, чем «Челси, за счет чего и выйдет в финал Кубка Англии.

Ставка: "Лидс" выйдет в финал за 2.31